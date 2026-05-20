SON DAKİKA | Çin'de kritik görüşme: Putin ve Şi kapalı kapılar ardında 40'tan fazla anlaşma için masada
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik tasarıyı onaylayarak sonraki aşamaya geçirdi
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik tasarıyı onaylayarak sonraki aşamaya geçirdi
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den yetki almadan İran'a karşı savaşı sürdürememesi amacıyla hazırlanan savaş yetkileri tasarısının komiteden... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T02:36+0300
02:36 20.05.2026
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre’den yetki almadan İran’a karşı savaşı sürdürememesi amacıyla hazırlanan savaş yetkileri tasarısının komiteden çıkarak bir ileri adıma geçmesini onayladı.
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı savaş yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısının ilgili komiteden çıkarılmasını onayladı. Bu adım, tasarının bir ileri adıma geçmesini sağlıyor.
Demokrat senatörler Tim Kaine, Cory Booker, Chuck Schumer, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth ve Adam Schiff tarafından sunulan girişime 50 senatör destek verirken, 47 senatör karşı çıktı.
Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul ve Bill Cassidy Demokratlarla birlikte oy kullandı. Karşı oy veren tek Demokrat ise John Fetterman oldu.
Yasa tasarısı nihai onay için oylamaya sunulacak, ancak zamanlaması henüz net değil.
