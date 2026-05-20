https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/abd-senatosu-trumpin-irana-karsi-savas-yetkilerini-sinirlamaya-yonelik-tasariyi-onaylayarak-sonraki-1105868730.html

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik tasarıyı onaylayarak sonraki aşamaya geçirdi

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik tasarıyı onaylayarak sonraki aşamaya geçirdi

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre’den yetki almadan İran’a karşı savaşı sürdürememesi amacıyla hazırlanan savaş yetkileri tasarısının komiteden... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T02:36+0300

2026-05-20T02:36+0300

2026-05-20T02:36+0300

dünya

abd

abd senatosu

donald trump

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105045222_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3347c79e1785a48732c3f03032ade63.jpg

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı savaş yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısının ilgili komiteden çıkarılmasını onayladı. Bu adım, tasarının bir ileri adıma geçmesini sağlıyor.Demokrat senatörler Tim Kaine, Cory Booker, Chuck Schumer, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth ve Adam Schiff tarafından sunulan girişime 50 senatör destek verirken, 47 senatör karşı çıktı.Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul ve Bill Cassidy Demokratlarla birlikte oy kullandı. Karşı oy veren tek Demokrat ise John Fetterman oldu.Yasa tasarısı nihai onay için oylamaya sunulacak, ancak zamanlaması henüz net değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/abd-kriz-donemlerinde-natonun-emrindeki-gucleri-azaltmayi-planliyor-1105868117.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd senatosu, donald trump, i̇ran