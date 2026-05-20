Maldivler'deki en kötü dalış kazasında hayatını kaybeden İtalyan dalgıçlardan 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı
Maldivler'de bulunan bir mercan adasındaki su altı mağarasına tüplü dalış yapan 5 İtalyan dalgıçtan 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı. Yaşanan kaza... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T02:02+0300
Maldivler'deki en kötü dalış kazasında hayatını kaybeden İtalyan dalgıçlardan 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı
01:59 20.05.2026 (güncellendi: 02:02 20.05.2026)
Maldivler'de bulunan bir mercan adasındaki su altı mağarasına tüplü dalış yapan 5 İtalyan dalgıçtan 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı. Yaşanan kaza Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazası olarak anılıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde su altı mağaralarına dalışta uzman Finlandiya'dan gelen 3 kişilik özel ekibin yardımıyla mağarada aynı noktada tespit edilen 4 cesetten 2'sinin çıkarıldığı bildirildi.
Naaşları çıkarılan dalgıçların, Cenova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile araştırmacı Federico Gualtieri olduğu belirtildi. Denizde kalan diğer 2 naaşın da çıkarılacağı bildirildi.
Haberlerde, 5 İtalyan dalgıcın hayatını kaybettiği olayın nasıl meydana geldiğine dair bazı olası senaryolar da yer aldı.
Rainews24 kanalına konuşan İtalyan Su Altı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Derneği Başkanı Alfonso Bolognini, hayatını kaybeden İtalyan dalgıçların, yüksek eğitim seviyeleri dikkate alındığında, söz konusu mağaraya gerekli hazırlıkları yapmadan doğaçlama şekilde girecek kadar tecrübesiz olmadıklarını söyledi.
Bolognini, dalgıçların keşif dalışı sırasında su altı mağarasının girişindeki çok güçlü bir akıntıya kapılmış olabileceklerini, bunun da fizikte "Venturi etkisi" olarak bilinen, bir sıvının geçtiği alanın daralmasından kaynaklanan emme etkisinden kaynaklanabileceğini söyledi.
Bolognini, "İçeri çekimden sonra iki şey olmuş olabilir, ya hepsi birden mağaranın içine çekildi ya da biri içeri çekildi ve diğerleri kurtarma girişiminde bulundu" dedi.
Olayın ardından gündeme gelen diğer senaryolar ise oksijen zehirlenmesi ya da dalgıçların mağaranın çıkışını bulamaması olarak sıralanmıştı..
İtalyan dalgıçların öldüğü olayın Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazası olduğu belirtiliyor.