https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/aston-villa-taraftarinin-taksici-paylasimi-gundem-oldu-37-kilometrelik-yola-binlerce-lira-alindi-1105861894.html

Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası

Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın oynanacak Freiburg- Aston Villa maçını izlemek için gelen İngiliz taraftar bindiği taksicinin 3.7 kilometrelik yol için 3 bin 200 lira... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T17:51+0300

2026-05-19T17:51+0300

2026-05-19T17:51+0300

yaşam

taksi

taksici

aston villa

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655519_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75d4ade962dcca592e546255c616d6a7.jpg

Beşiktaş'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa maçını takip etmek için İstanbul'a ailesiyle birlikte gelen bir İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik yol için kendisinden 3 bin 200 lira aldığını iddia ederek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İstanbul'a gelecek taraftarları da uyaran paylaşım kısa sürede gündem oldu. 3 bin 200 lira ödediBir Aston Villa taraftarı yaptığı paylaşımda kısa mesafe yolculuk için kendisinde 3 bin 200 lira istendiğini iddia etti. Paylaşımında aynı yolun dönüşünde uygulama üzerinden taksi çağırdığını ve yaklaşık 580 lira ödediğini söyleyen taraftar İstanbul'a gelecek başka taraftarları da uyardı. İngiliz taraftarın bu paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/taksi-mali-cihazi-icin-dugmeye-basildi-taksiler-artik-her-yolculukta-fis-kesecek-1105235112.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, taksici, aston villa, i̇stanbul