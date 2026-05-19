https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/aston-villa-taraftarinin-taksici-paylasimi-gundem-oldu-37-kilometrelik-yola-binlerce-lira-alindi-1105861894.html
Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası
Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın oynanacak Freiburg- Aston Villa maçını izlemek için gelen İngiliz taraftar bindiği taksicinin 3.7 kilometrelik yol için 3 bin 200 lira... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T17:51+0300
2026-05-19T17:51+0300
2026-05-19T17:51+0300
yaşam
taksi
taksici
aston villa
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655519_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75d4ade962dcca592e546255c616d6a7.jpg
Beşiktaş'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa maçını takip etmek için İstanbul'a ailesiyle birlikte gelen bir İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik yol için kendisinden 3 bin 200 lira aldığını iddia ederek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İstanbul'a gelecek taraftarları da uyaran paylaşım kısa sürede gündem oldu. 3 bin 200 lira ödediBir Aston Villa taraftarı yaptığı paylaşımda kısa mesafe yolculuk için kendisinde 3 bin 200 lira istendiğini iddia etti. Paylaşımında aynı yolun dönüşünde uygulama üzerinden taksi çağırdığını ve yaklaşık 580 lira ödediğini söyleyen taraftar İstanbul'a gelecek başka taraftarları da uyardı. İngiliz taraftarın bu paylaşımına binlerce yorum yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/taksi-mali-cihazi-icin-dugmeye-basildi-taksiler-artik-her-yolculukta-fis-kesecek-1105235112.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655519_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b341da8b8bab116736ef2e8cd5a90f3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taksi, taksici, aston villa, i̇stanbul
taksi, taksici, aston villa, i̇stanbul
Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası
İstanbul'da yarın oynanacak Freiburg- Aston Villa maçını izlemek için gelen İngiliz taraftar bindiği taksicinin 3.7 kilometrelik yol için 3 bin 200 lira aldığını paylaştı. Taksici sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa maçını takip etmek için İstanbul'a ailesiyle birlikte gelen bir İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik yol için kendisinden 3 bin 200 lira aldığını iddia ederek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İstanbul'a gelecek taraftarları da uyaran paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Bir Aston Villa taraftarı yaptığı paylaşımda kısa mesafe yolculuk için kendisinde 3 bin 200 lira istendiğini iddia etti. Paylaşımında aynı yolun dönüşünde uygulama üzerinden taksi çağırdığını ve yaklaşık 580 lira ödediğini söyleyen taraftar İstanbul'a gelecek başka taraftarları da uyardı. İngiliz taraftarın bu paylaşımına binlerce yorum yapıldı.