Aston Villa taraftarının taksici paylaşımı gündem oldu: 3.7 kilometrelik yola binlerce lira alındı iddiası
İstanbul'da yarın oynanacak Freiburg- Aston Villa maçını izlemek için gelen İngiliz taraftar bindiği taksicinin 3.7 kilometrelik yol için 3 bin 200 lira... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T17:51+0300
17:51 19.05.2026
İstanbul'da yarın oynanacak Freiburg- Aston Villa maçını izlemek için gelen İngiliz taraftar bindiği taksicinin 3.7 kilometrelik yol için 3 bin 200 lira aldığını paylaştı. Taksici sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa maçını takip etmek için İstanbul'a ailesiyle birlikte gelen bir İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik yol için kendisinden 3 bin 200 lira aldığını iddia ederek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İstanbul'a gelecek taraftarları da uyaran paylaşım kısa sürede gündem oldu.

3 bin 200 lira ödedi

Bir Aston Villa taraftarı yaptığı paylaşımda kısa mesafe yolculuk için kendisinde 3 bin 200 lira istendiğini iddia etti. Paylaşımında aynı yolun dönüşünde uygulama üzerinden taksi çağırdığını ve yaklaşık 580 lira ödediğini söyleyen taraftar İstanbul'a gelecek başka taraftarları da uyardı. İngiliz taraftarın bu paylaşımına binlerce yorum yapıldı.
