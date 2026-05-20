Sputnik Türkiye, 20.10.2024
Dünyada bir ilk: İstanbul'dan Muş'a uzaktan böbrek taşı ameliyatı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Muş Devlet Hastanesi arasında 5G altyapısı kullanılarak, Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
20:45 20.05.2026
© AARetrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Muş Devlet Hastanesi arasında 5G altyapısı kullanılarak, Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.
İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tzevat Tefik ve Muş Devlet Hastanesi’nden Op. Dr. Rıfat Burak Ergül tarafından bir hastaya bin 500 km uzaklıktan ameliyat yapıldı.
Yerli üretim Avicenna Roboflex robotu desteğiyle 5G altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen tedavi, Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı olarak kayıtlara geçti.
Yetkililer, 5G’nin sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde telecerrahinin yeni bir döneme girdiğini ve bu operasyonun sağlık teknolojileri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.
