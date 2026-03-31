Müslüm Gürses'in hologramı AKM'de sahne aldı: Şarkıcılarla düet yaptı
Türk Telekom 5G'nin sunduğu "ultra düşük gecikme", "yüksek hız" ve "eş zamanlı bağlantı" özelliklerinden faydalanarak hologram teknolojisi sayesinde merhum... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Türk Telekom, bugün başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği etkinlikte, 5G'ye dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, şirket 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkati çekmek amacıyla sürpriz bir sahne gösterisi de düzenledi.Müslüm Gürses'in hologramı sahnedeGösteride, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla şarkıcı Sefo, 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düet gerçekleştirdi.Sefo'nun en çok dinlenen şarkılarından olan "Bilmem mi" isimli parça, yapay zeka teknolojisiyle Müslüm Gürses tarafından seslendirildi. Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla Sefo "Bilmem mi" şarkısını sahnede birlikte söyleyerek, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.Gürses'in hologramı rock müzik sanatçısı Fatma Turgut ile de düet yaptı.
12:33 31.03.2026
Türk Telekom 5G'nin sunduğu "ultra düşük gecikme", "yüksek hız" ve "eş zamanlı bağlantı" özelliklerinden faydalanarak hologram teknolojisi sayesinde merhum sanatçı Müslüm Gürses'i sahneye taşıdı.
Türk Telekom, bugün başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği etkinlikte, 5G'ye dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, şirket 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkati çekmek amacıyla sürpriz bir sahne gösterisi de düzenledi.

Müslüm Gürses'in hologramı sahnede

Gösteride, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla şarkıcı Sefo, 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düet gerçekleştirdi.
Sefo'nun en çok dinlenen şarkılarından olan "Bilmem mi" isimli parça, yapay zeka teknolojisiyle Müslüm Gürses tarafından seslendirildi. Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramıyla Sefo "Bilmem mi" şarkısını sahnede birlikte söyleyerek, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Gürses'in hologramı rock müzik sanatçısı Fatma Turgut ile de düet yaptı.
Murat Dalkılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
SAĞLIK
Burnundan 13 kez ameliyat olan şarkıcı Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu
24 Mart, 15:54
