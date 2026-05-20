Dmitriyev: Witkoff yakında Rusya’ya gelecek

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki günlerde Rusya’yı ziyaret edeceğini duyurdu. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T08:35+0300

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna müzakerelerinin kaldığı yerden devam edeceği sinyalini verdi.Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ne zaman Rusya’ya geleceği yönündeki bir soruya, “En kısa zamanda” ifadesini kullandı.Rus yetkili, Nisan ayı başlarında, ABD'ye giderek Donald Trump yönetiminden yetkililerle temaslarda bulunmuştu. Bu görüşmede, Ukrayna meselesinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine odaklandığı bildirilmişti.

