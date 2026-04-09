Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
‘Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Trump yönetimi üyeleriyle görüşmek üzere ABD'de’
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in ABD'de olduğu ve Ukrayna konusunda olası bir barış... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T23:40+0300
2026-04-09T23:40+0300
23:40 09.04.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in ABD'de olduğu ve Ukrayna konusunda olası bir barış anlaşması ve ekonomik işbirliği konularını görüşmek üzere Başkan Donald Trump yönetiminden isimlerle bir araya geldiği bildirildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD’ye gittiği bildirildi. Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dmitriyev’in ABD’de bulunduğunu ve Donald Trump yönetiminden yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.
Haberde, görüşmelerin Ukrayna’da olası bir barış anlaşması ile ekonomik iş birliği konularına odaklandığı belirtildi. Ayrıca gündemde, Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi rejiminin 11 Nisan'da sona erecek olan süresinin uzatılmasının da yer alabileceği ifade edildi.
Geçen ay ABD, 12 Mart itibarıyla gemilere yüklenen Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin vermişti. Bu adımın, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle küresel piyasadaki baskıyı hafifletmek ve sevkiyatlarda yaşanan aksaklıkların yakıt arzında keskin bir daralmaya yol açmasını önlemek amacıyla atıldığı belirtilmişti. Dmitriyev, bu düzenlemenin yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolünü kapsayabileceğini ifade etmişti.
DÜNYA
Rusya Dışişleri: İsrail saldırıları Ortadoğu'daki müzakere sürecini tehdit ediyor
18:23
