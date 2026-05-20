D vitamini ile ağrı arasında dikkat çeken bağlantı: 'Ağrıyı 3 kat fazla hissediyorlar'

Yeni bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği, meme kanseri ameliyatı sonrası ağrıyı artırarak opioid içeren ağrı kesici kullanımını yükseltebiliyor. Bilim... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, D vitamini düzeyi ile ameliyat sonrası ağrı arasındaki dikkat çekici bir bağlantıyı ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği yaşayan meme kanseri hastaları ameliyat sonrası daha şiddetli ağrı hissediyor ve daha fazla opioid içeren ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyor.D vitamini eksik olanlar ağrısı 3 kat daha fazla hissediyorBMJ Group tarafından yayımlanan ve Regional Anesthesia & Pain Medicine dergisinde yer alan çalışmada, D vitamini eksikliğinin özellikle meme kanseri ameliyatı sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.Araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük olan hastalarda ameliyat sonrası orta ve şiddetli ağrı yaşama riski yaklaşık üç kat daha fazla.Çalışmada, Mısır’daki Fayoum Üniversitesi Hastanesi’nde Eylül 2024-Nisan 2025 tarihleri arasında 184 meme kanseri hastası incelendi. Hastaların yarısında D vitamini eksikliği (30 nmol/L’nin altında) tespit edilirken, diğer yarısında normal seviyeler belirlendi.Araştırmacılar, her iki gruba da standart cerrahi ve ağrı yönetimi uygulandığını, ancak D vitamini eksikliği olan hastaların ameliyat sırasında ve sonrasında daha fazla opioid ilaç kullanmak zorunda kaldığını bildirdi.Sonuçlara göre, düşük D vitamini grubundaki hastalar ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde daha fazla orta düzey ağrı yaşadı ve ortalama olarak daha yüksek miktarda opioid türevi ağrı kesici kullandı.D vitamini vücudun ağrıyı algılamasında rol oynayabilirBilim insanları, D vitamininin vücudun ağrıyı algılama ve düzenleme süreçlerinde rol oynayabileceğini, bunun iltihaplanma ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileriyle ilişkili olabileceğini belirtiyor.Araştırmacılar, D vitamini eksikliğinin meme kanseri hastalarında sık görüldüğüne de dikkat çekti. Ancak çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle neden-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamadığı vurgulandı.Uzmanlar, ameliyat öncesi D vitamini takviyesinin potansiyel olarak ağrı kontrolüne katkı sağlayabileceğini, ancak bunun için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

