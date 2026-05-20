Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
DSÖ Ebola aşı adaylarını değerlendiriyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola vakaları ve can kayıplarının hızla artması üzerine, henüz geliştirme aşamasındaki Ebola... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
© AA / Daniel Cardenas
Aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola vakaları ve can kayıplarının hızla artması üzerine, henüz geliştirme aşamasındaki Ebola aşı adaylarını değerlendiriyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının yayılma hızı ve ölçeğinden derin endişe duyduğunu açıkladı. Demokratik kongo'da Ebola'nın Bundibugyo suşunun yol açtığı yeni salgında, şu ana kadar en az 500 şüpheli vaka ve 130 şüpheli ölüm bildirildi.
Bundibugyo suşunun bakım imkanları mevcutken bile yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir ölüm oranına sahip olduğu vurgulandı.
Ebola virüsünün mevcut Bundibugyo suşu için onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor. KDC ve Ugandalı bilim insanlarının yayımladığı genetik veriler, salgının yakın zamanda virüslü bir hayvandan insana bulaşmasıyla başladığını ve ardından insandan insana yayıldığını ortaya koydu.
Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Temsilcisi Anne Ancia, uzmanların mevcut aşıların bu salgında kullanılamayacağı görüşünde olduğunu vurgulayarak daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.
Ancia ayrıca, "Uluslararası düzeyde, mevcut aşı adaylarını veya tedavileri inceliyoruz ve bunlardan herhangi birinin bu salgında faydalı olup olamayacağını değerlendiriyoruz" diye ekledi.
DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir
