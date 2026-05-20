https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/bernardo-silvadan-veda-mesaji-bir-manchester-city-taraftari-olarak-ayriliyorum-1105901343.html

Bernardo Silva'dan veda mesajı: 'Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum'

Bernardo Silva'dan veda mesajı: 'Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum'

Sputnik Türkiye

Ünlü futbolcu Bernardo Silva, sezon sonunda ayrılacağı Manchester City için veda mesajı yayımladı. Silva, Manchester City’den ayrılmanın kendisi için zor... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T21:22+0300

2026-05-20T21:22+0300

2026-05-20T21:25+0300

spor

manchester city

bernardo silva

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

galatasaray

galatasaray sportif aş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096050077_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cd3b46654e8f949239eb71b4558994c8.jpg

31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda etti.Paylaşımında Silva, ''Benim için aileme biraz daha yakın olma fırsatı. Uzun bir süredir, 12 yıldır onlardan oldukça uzaktayım; onlara biraz daha yakın olmak istiyorum. Ve yeni bir meydan okuma istiyorum.Burada geçirdiğim dokuz yılı çok sevmiş olsam da hayatımda yeni bir meydan okuma için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bunun iyi olacağını hissediyorum. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum'' dedi.Öte yandan Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Bernardo Silva için girişimlerin devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/galatasaray-gozunu-bernardo-silvaya-dikti-mertensin-yerine-mi-geliyor-1096049982.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, bernardo silva, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü