Bernardo Silva'dan veda mesajı: 'Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum'
2026-05-20T21:22+0300
21:22 20.05.2026 (güncellendi: 21:25 20.05.2026)
Ünlü futbolcu Bernardo Silva, sezon sonunda ayrılacağı Manchester City için veda mesajı yayımladı. Silva, Manchester City’den ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirterek ömür boyu bir taraftar olarak kalacağını söyledi.
31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda etti.
Paylaşımında Silva, ''Benim için aileme biraz daha yakın olma fırsatı. Uzun bir süredir, 12 yıldır onlardan oldukça uzaktayım; onlara biraz daha yakın olmak istiyorum. Ve yeni bir meydan okuma istiyorum.Burada geçirdiğim dokuz yılı çok sevmiş olsam da hayatımda yeni bir meydan okuma için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bunun iyi olacağını hissediyorum. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum'' dedi.
Öte yandan Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Bernardo Silva için girişimlerin devam ettiği belirtildi.