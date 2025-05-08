https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/galatasaray-gozunu-bernardo-silvaya-dikti-mertensin-yerine-mi-geliyor-1096049982.html
Galatasaray gözünü Bernardo Silva'ya dikti: Mertens'in yerine mi geliyor?
Galatasaray gözünü Bernardo Silva'ya dikti: Mertens'in yerine mi geliyor?
Sputnik Türkiye
galatasaray bernardo silva
2025-05-08T10:20+0300
2025-05-08T10:20+0300
2025-05-08T10:20+0300
spor
galatasaray
bernardo silva
transfer
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Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak için gün sayan Galatasaray 5. yıldızı takacak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefiSüper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da başarı isteyen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor.Galatasaray'dan Silva hamlesiSabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için Galatasaray devreye girdi.Sezon sonunda Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini 30 yaşındaki Bernardo Silva ile doldurmak istediği aktarıldı.Görüşme oldu mu?Öte yandan Galatasaray, menajerler aracılığıyla Bernardo Silva ile ilk teması da kurdu.Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Bernardo Silva, 3544 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.Bernardo Silva kimdir?Manchester City FC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Bernardo Silva, 10 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda ve 64 kilo olan Bernardo Silva, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Bernardo Silva, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bernardo Silva, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/galatasaray-sampiyonluk-yarisinda-kritik-samsunspor-deplasmaninda-muhtemel-11de-kimler-var-1095309974.html
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galatasaray bernardo silva, bernardo silva, bernardo silva galatasaraya mı geliyor
galatasaray bernardo silva, bernardo silva, bernardo silva galatasaraya mı geliyor
Galatasaray gözünü Bernardo Silva'ya dikti: Mertens'in yerine mi geliyor?
Galatasaray Süper Lig'de ipi göğüslemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bu bağlamdaki ilk transfer planı ise Bernardo Silva.
Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak için gün sayan Galatasaray 5. yıldızı takacak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da başarı isteyen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor.
Galatasaray'dan Silva hamlesi
Sabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için Galatasaray devreye girdi.
Sezon sonunda Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini 30 yaşındaki Bernardo Silva ile doldurmak istediği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray, menajerler aracılığıyla Bernardo Silva ile ilk teması da kurdu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Bernardo Silva, 3544 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.
Manchester City FC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Bernardo Silva, 10 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
1.73 boyunda ve 64 kilo olan Bernardo Silva, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Bernardo Silva, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bernardo Silva, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.