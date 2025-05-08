https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/galatasaray-gozunu-bernardo-silvaya-dikti-mertensin-yerine-mi-geliyor-1096049982.html

Galatasaray gözünü Bernardo Silva'ya dikti: Mertens'in yerine mi geliyor?

Galatasaray gözünü Bernardo Silva'ya dikti: Mertens'in yerine mi geliyor?

Sputnik Türkiye

galatasaray bernardo silva

2025-05-08T10:20+0300

2025-05-08T10:20+0300

2025-05-08T10:20+0300

spor

galatasaray

bernardo silva

transfer

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Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak için gün sayan Galatasaray 5. yıldızı takacak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefiSüper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da başarı isteyen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor.Galatasaray'dan Silva hamlesiSabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için Galatasaray devreye girdi.Sezon sonunda Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini 30 yaşındaki Bernardo Silva ile doldurmak istediği aktarıldı.Görüşme oldu mu?Öte yandan Galatasaray, menajerler aracılığıyla Bernardo Silva ile ilk teması da kurdu.Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Bernardo Silva, 3544 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.Bernardo Silva kimdir?Manchester City FC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Bernardo Silva, 10 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda ve 64 kilo olan Bernardo Silva, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Bernardo Silva, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bernardo Silva, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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