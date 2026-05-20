İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adalet Bakanı Gürlek: 15-18 yaş arasına ilişkin infaz düzenlemesi değiştirilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza ve infaz uygulamalarında değişikliğe gidildiğini belirtti. Bakan Gürlek, 15-18 yaş...
18:14 20.05.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza ve infaz uygulamalarında değişikliğe gidildiğini belirtti. Bakan Gürlek, 15-18 yaş aralığındaki çocukların işlediği ağır suçlarda verilen cezaların artırılacağını ifade etti.
Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sistemine ilişkin yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Çocukların işlediği ağır suçlarda verilen cezaların artırılacağını ifade eden Bakan Gürlek, ''Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor” dedi.
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, herkesin kayıt altına alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yalnızca belirli suç soruşturmalarında yargı talebiyle kimlik tespiti yapılmasının hedeflendiğini söyledi.
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Nevşehir Ürgüp'teki cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı
18 Mayıs, 17:34
