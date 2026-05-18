Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Nevşehir Ürgüp'teki cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 10 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetin bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla dosyanın yeniden açıldığını ve cinayetin gerçek failinin tutuklandığını duyurdu. Adalet zamanaşımına uğramaz Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını duyurdu. "Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:"Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."
