'ABD, kriz dönemlerinde NATO'nun emrindeki güçleri azaltmayı planlıyor'
Sputnik Türkiye
Batı medyası, Trump yönetiminin NATO müttefiki ülkelere yardım amaçlı kullanmaya ayırdığı askeri kapasitesini büyük ölçüde azaltma kararı alacağını yazdı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T00:38+0300
ABD'de Trump yönetiminin bu hafta NATO müttefiklerine, ABD'nin büyük bir krizde ittifakın Avrupa ülkelerine yardım etmek için kullanabileceği askeri kapasite havuzunu küçülteceğini bildirmeyi planladığı bildirildi.Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre, Pentagon'un NATO Kuvvet Modeli çerçevesi kapsamında askeri kapasite konusundaki taahhüdünü önemli ölçüde azaltmaya karar verdi.Habere göre kaynaklardan biri, NATO Kuvvet Modeli'nin yeniden düzenlenmesinin, Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak bir sonraki NATO liderler zirvesine doğru Colby'nin ekibinin öncelikli konularından biri haline geldiğini de ekledi.NATO Kuvvet Modeli'nde ise, ittifak üyesi ülkeler, bir çatışma veya NATO üyesi bir ülkeye yönelik askeri saldırı gibi herhangi bir büyük kriz sırasında harekete geçirilebilecek mevcut kuvvetlerden oluşan bir havuz belirliyorlar.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinden ABD'den birincil sorumluluğu devralmasını beklediğini açıkça belirtmişti. Söz konusu mesajın, bu politikanın uygulanmaya başlandığının somut bir işareti olduğu değerlendiriliyor.Kaynaklar, Pentagon'un bu konudaki taahhüdünü azaltma niyetini Brüksel'de Cuma günü yapılacak savunma politikası yetkilileri toplantısında açıklayacağını belirtti.Pentagon’un politika şefi Elbridge Colby, Avrupalı müttefikler konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlense bile, ABD'nin nükleer kapasitesini devrede tutmayı sürdüreceğini söyledi.
