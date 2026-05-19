Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
2026-05-19T12:39+0300
12:39 19.05.2026 (güncellendi: 12:42 19.05.2026)
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Volohovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Volohovka’nın kontrol altına alınması, sadece Harkov Bölgesindeki güvenlik bölgesinin genişletilmesinin yanı sıra, cephenin bu bölümündeki köyleri birbirine bağlayan yolu da güvence altına aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 175 asker ve tanklar dahil 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeleri ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 152 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası ve 651 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.