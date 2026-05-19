SVR: Ukrayna, Baltık ülkelerinden Rusya'ya İHA saldırıları planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna ordusunun Rusya'nın cephe gerisindeki bölgelerine yönelik yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları hazırlığında... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T11:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

batı

ukrayna

letonya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör

SVR Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kiev yönetiminin Batılı destekçilerine askeri gücünü kanıtlamak amacıyla Rus ekonomisini hedef almayısürdürdüğü ifade edildi.‘İHA'lar doğrudan Letonya topraklarından fırlatılacak’Açıklamada, Kiev'in Baltık ülkelerini sadece bir hava koridoru olarak görmediği, İHA'ları doğrudan bu ülkelerin topraklarından konuşlandırarak Rusya'daki hedeflere varış süresini kısaltmayı amaçladığı bildirildi. Ukrayna yönetiminin, olası bir Rus misillemesinden endişe eden Letonya hükümetini, "fırlatma noktalarının tespit edilemeyeceği" güvencesiyle ikna ettiği belirtildi.SVR, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler birimlerine bağlı askeri personelin Letonya'ya geldiğini ve ülkedeki Adazi, Seliya, Lielvarde, Daugavpils ve Jekabpils askeri üslerine yerleştirildiğini kaydetti.‘Karar alma merkezlerinin koordinatları elimizde’Rus istihbaratı, modern istihbarat teknolojileriyleİHA'ların fırlatıldığı noktaların kesin olarak belirlenebileceğini vurgulayarak Letonya yönetimine yönelik sert uyarılarda bulundu. Ayrıca İHA enkazlarının da gereken verileri içerdiği belirtilirken geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısıgirişiminde de benzer tespit yöntemlerinin kullanıldığı hatırlatıldı.Açıklamanın sonunda, Letonya'daki askeri ve siyasi karar alma merkezlerinin koordinatlarının Rusya tarafından bilindiği aktarılırken, “Ülkenin NATO üyeliği, terör işbirlikçilerini adil bir cezadan koruyamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

