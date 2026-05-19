İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na yeni saldırı
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan teknelere İsrail ordusunun yeni bir müdahale daha yapıldı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T14:52+0300
14:52 19.05.2026 (güncellendi: 15:21 19.05.2026)
Sumud Filosu Basın Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, filoda yer alan 'Zefiro' ve 'Andros' isimli teknelerde askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi. Açıklamada, teknedeki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
Filoda bulunan aktivistler ve organizasyon yetkilileri, İsrail güçlerinin uluslararası sularda teknelere yönelik yeni bir operasyon başlattığını öne sürerken Andros teknesinden görüntüler yayınlandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahaleyle karşı karşıya kalmıştı.
Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda filoya müdahale etmiş, çok sayıda aktivisti alıkoymuştu.
Filoda 39 ülkeden yüzlerce aktivistin bulunduğu belirtilirken, 18 Mayıs’ta da Gazze’ye doğru seyir halindeyken yeni bir müdahale gerçekleştirildiği ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığı ifade edilmişti.
İsrail makamlarından son gelişmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.