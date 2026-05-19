https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/israilden-kuresel-sumud-filosuna-yeni-saldiri-1105855943.html

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na yeni saldırı

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan teknelere İsrail ordusunun yeni bir müdahale daha yapıldı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T14:52+0300

2026-05-19T14:52+0300

2026-05-19T15:21+0300

dünya

i̇srail

haberler

gazze şeridi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105858013_31:0:3569:1990_1920x0_80_0_0_b6671eea93e9ca896df457effc296ac3.jpg

Sumud Filosu Basın Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, filoda yer alan 'Zefiro' ve 'Andros' isimli teknelerde askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi. Açıklamada, teknedeki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.Filoda bulunan aktivistler ve organizasyon yetkilileri, İsrail güçlerinin uluslararası sularda teknelere yönelik yeni bir operasyon başlattığını öne sürerken Andros teknesinden görüntüler yayınlandı.İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahaleyle karşı karşıya kalmıştı.Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda filoya müdahale etmiş, çok sayıda aktivisti alıkoymuştu.Filoda 39 ülkeden yüzlerce aktivistin bulunduğu belirtilirken, 18 Mayıs’ta da Gazze’ye doğru seyir halindeyken yeni bir müdahale gerçekleştirildiği ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığı ifade edilmişti.İsrail makamlarından son gelişmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/israilden-kuresel-sumud-filosuna-mudahale-1105809929.html

i̇srail

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, haberler, gazze şeridi