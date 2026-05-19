Tayland’da yeni vize dönemi: Türkiye dahil 93 ülkenin vizesiz kalış süresi düşürülüyor
Sputnik Türkiye
Tayland'ın, Türkiye dahil 93 ülke vatandaşı için geçerli olan 60 günlük vizesiz kalış süresini 30 güne indirmeye hazırlandığı bildirildi. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T21:12+0300
Tayland’da son iki yıldır turizmi canlandırmak amacıyla 60 günlük vizesiz giriş uygulaması yürürlükteydi.Ancak yeni düzenlemeyle bu sürenin yeniden 30 güne çekilmesi gündeme geldi. Henüz resmi olarak yürürlüğe girmeyen teklifin, Kabine gündemine alınmasının beklendiği, kararın ardından uygulama tarihinin açıklanacağı ifade edildi.Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Türkiye, Japonya, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 93 ülkeye tanınan 60 günlük vize muafiyeti kaldırılacak.
