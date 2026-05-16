Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/bangkokta-tren-kazasi-faciaya-donustu-otobus-alev-aldi-en-az-8-kisi-oldu-1105785207.html
Bangkok’ta tren kazası faciaya dönüştü: Otobüs alev aldı, en az 8 kişi öldü
Bangkok’ta tren kazası faciaya dönüştü: Otobüs alev aldı, en az 8 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir trenin otobüs, otomobil ve motosikletlerle çarpışması sonucu çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T14:42+0300
2026-05-16T14:42+0300
dünya
tayland
kaza
bangkok
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105784594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1de64310c1d53a737344b3e262d8e1a.jpg
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen tren kazasında en az 8 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Asok-Din Daeng Yolu üzerindeki kazada bir tren; toplu taşıma otobüsü, otomobiller ve motosikletlerle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktı.Alevler kısa sürede çevreyi sardıOlay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, alevlerin kısa sürede otobüsü ve çevredeki araçları sardığı belirtildi.Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma yürütürken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulundu.Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yürüttüğünü ve olası gaz sızıntılarına karşı önlem aldığını açıkladı.Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/musta-feci-kaza-kiz-kardesleri-trafik-kazasi-ayirdi-1105780401.html
tayland
bangkok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105784594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_167e08df7785536671574449f63070f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayland, kaza, bangkok
tayland, kaza, bangkok

Bangkok’ta tren kazası faciaya dönüştü: Otobüs alev aldı, en az 8 kişi öldü

14:42 16.05.2026
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
© REUTERS Athit Perawongmetha
Abone ol
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir trenin otobüs, otomobil ve motosikletlerle çarpışması sonucu çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından toplu taşıma otobüsü alevler içinde kaldı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen tren kazasında en az 8 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Asok-Din Daeng Yolu üzerindeki kazada bir tren; toplu taşıma otobüsü, otomobiller ve motosikletlerle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktı.
© REUTERS Tanakrit RungrojchaipornTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Tanakrit Rungrojchaiporn

Alevler kısa sürede çevreyi sardı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, alevlerin kısa sürede otobüsü ve çevredeki araçları sardığı belirtildi.
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit Perawongmetha
Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma yürütürken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulundu.
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit Perawongmetha
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yürüttüğünü ve olası gaz sızıntılarına karşı önlem aldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
TÜRKİYE
Muş'ta feci kaza: Kız kardeşleri trafik kazası ayırdı
11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала