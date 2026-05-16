Bangkok’ta tren kazası faciaya dönüştü: Otobüs alev aldı, en az 8 kişi öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir trenin otobüs, otomobil ve motosikletlerle çarpışması sonucu çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen tren kazasında en az 8 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Asok-Din Daeng Yolu üzerindeki kazada bir tren; toplu taşıma otobüsü, otomobiller ve motosikletlerle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktı.Alevler kısa sürede çevreyi sardıOlay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, alevlerin kısa sürede otobüsü ve çevredeki araçları sardığı belirtildi.Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma yürütürken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulundu.Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yürüttüğünü ve olası gaz sızıntılarına karşı önlem aldığını açıkladı.Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

