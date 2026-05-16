Bangkok’ta tren kazası faciaya dönüştü: Otobüs alev aldı, en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit Perawongmetha
Abone ol
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir trenin otobüs, otomobil ve motosikletlerle çarpışması sonucu çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından toplu taşıma otobüsü alevler içinde kaldı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen tren kazasında en az 8 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Asok-Din Daeng Yolu üzerindeki kazada bir tren; toplu taşıma otobüsü, otomobiller ve motosikletlerle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktı.
© REUTERS Tanakrit RungrojchaipornTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Tanakrit Rungrojchaiporn
Alevler kısa sürede çevreyi sardı
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, alevlerin kısa sürede otobüsü ve çevredeki araçları sardığı belirtildi.
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit Perawongmetha
Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma yürütürken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulundu.
© REUTERS Athit PerawongmethaTayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu en az 8 kişi öldü
© REUTERS Athit Perawongmetha
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yürüttüğünü ve olası gaz sızıntılarına karşı önlem aldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.