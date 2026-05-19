https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/rusya-silahli-kuvvetleri-nukleer-gucler-tatbikati-baslatti-1105843199.html

Rusya Silahlı Kuvvetleri nükleer güçler tatbikatı başlattı

Rusya Silahlı Kuvvetleri nükleer güçler tatbikatı başlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, nükleer güçlerin eğitimi ve kullanımına yönelik askeri tatbikat başlattığı bildirildi. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T09:13+0300

2026-05-19T09:13+0300

2026-05-19T09:42+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

nükleer silah

tatbikat

askeri tatbikat

nükleer tatbikat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/01/1096702191_0:26:749:447_1920x0_80_0_0_ae418fcc2435f3511414f695cb2fdf50.png

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19-21 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikatın, saldırı tehdidi koşulları altında nükleer güçlerin hazırlık durumunu ve kullanım kabiliyetini test etmeyi amaçladığı belirtildi.Bakanlık açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:Savunma Bakanlığı, söz konusu askeri eyleme geniş çaplı bir katılım sağlandığına dikkat çekti. Tatbikata; Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik Filoları, Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı ile Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerine bağlı askeri unsurların bir kısmı katılım gösteriyor.Tatbikata 64 binden fazla asker ve 7 bin 800'den fazla teçhizatın katıldığı bildirilirken şu detaylara yer verildi:Açıklamada, "Ayrıca, Belarus'ta konuşlandırılan nükleer silahların ortak eğitimi ve kullanımına ilişkin konular da işlenecek" dendi.Tatbikatın amacı olarak şu ifade kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/putin-cini-ziyaret-ediyor-ikili-gorusmeler-ve-egitim-yillarinin-acilisi-1105841322.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nükleer silah, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat