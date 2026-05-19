Rusya Silahlı Kuvvetleri nükleer güçler tatbikatı başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, nükleer güçlerin eğitimi ve kullanımına yönelik askeri tatbikat başlattığı bildirildi. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T09:42+0300
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, nükleer silah, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat
09:13 19.05.2026 (güncellendi: 09:42 19.05.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19-21 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikatın, saldırı tehdidi koşulları altında nükleer güçlerin hazırlık durumunu ve kullanım kabiliyetini test etmeyi amaçladığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“19-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde, saldırı tehdidi koşullarında nükleer güçlerin eğitimi ve kullanılmasına yönelik bir tatbikat icra ediliyor.”
Savunma Bakanlığı, söz konusu askeri eyleme geniş çaplı bir katılım sağlandığına dikkat çekti. Tatbikata; Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik Filoları, Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı ile Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerine bağlı askeri unsurların bir kısmı katılım gösteriyor.
Tatbikata 64 binden fazla asker ve 7 bin 800'den fazla teçhizatın katıldığı bildirilirken şu detaylara yer verildi:
200'den fazla füze fırlatma rampası;
13 denizaltı, bunlardan sekizi stratejik denizaltı.
"Nükleer kuvvetlerin birlik ve askeri oluşumlarının görevleri yerine getirmeye hazır hale getirilmesi ve bunlara yönelik çok yönlü desteğin sağlanması, ayrıca Rusya topraklarındaki poligonlarda balistik ve seyir füzeleri testlerine yönelik faaliyetler planlanıyor."
Açıklamada, "Ayrıca, Belarus'ta konuşlandırılan nükleer silahların ortak eğitimi ve kullanımına ilişkin konular da işlenecek" dendi.
Tatbikatın amacı olarak şu ifade kullanıldı:
Tatbikatın amaçları şunlardır: Komuta ve karargah personelinin çalışma becerilerinin geliştirilmesi, olası bir düşmanı caydırmaya yönelik faaliyetlerin hazırlığı ve uygulanması sürecinde bağlı birliklerin (kuvvetlerin) sevk ve idaresinin organize edilmesi.