'Süper El Nino' uyarısı: Geçmiş büyük olaylar yaklaşan tehlike hakkında ne söylüyor?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda güçlenmekte olan Süper El Ninonun dünya genelinde yüz milyonlarca insanı etkileyebileceğini ve geçmişteki güçlü El Nino... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T13:17+0300

Küresel iklim sistemini etkileyen El Nino döngüsünün yeni ve güçlü bir evreye girmesi bekleniyor. Uzmanlara göre “Süper El Nino” olarak adlandırılan bu durum, dünya genelinde aşırı hava olaylarını artırarak milyonlarca insanın yaşamını etkileyebilir.El Nino, Pasifik Okyanusu’nda ekvator çevresindeki deniz yüzey sıcaklıklarının anormal şekilde artmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim döngüsü olarak biliniyor. Bu süreç, yalnızca Pasifik bölgesini değil, küresel hava sistemlerini de etkileyerek kuraklık, sel, fırtına ve sıcak hava dalgalarına yol açabiliyor.CNN International'ın haberine göre bilim insanları, geçmişte yaşanan 1982-83, 1997-98 ve 2015-16 yıllarındaki güçlü El Nino olaylarının, yaklaşan sürecin etkilerini anlamak için önemli referanslar sunduğunu ancak her El Nino’nun farklı sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.Araştırmalara göre mevcut modeller, yaklaşan El Nino’nun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğini gösterirken uzmanlar, kesin etkinin ancak olay zirveye ulaştığında anlaşılabileceğini belirtti.Ekonomik etkiler trilyonları bulabilirBilimsel çalışmalar, güçlü El Nino olaylarının küresel ekonomide ciddi kayıplara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle 1997-98 dönemindeki El Nino’nun dünya genelinde trilyonlarca dolarlık ekonomik etki yarattığı hesaplanmıştı.Aşırı hava olayları artabilirEl Nino dönemlerinde bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel yaşanırken, diğer bölgelerde kuraklık, orman yangınları ve sıcak hava dalgaları görülebiliyor. Ayrıca deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması, mercan resiflerinde ciddi hasara yol açabiliyor.Bilim insanları, El Nino’nun tek başına her aşırı hava olayının nedeni olmadığını, ancak bu olayların yaşanma ihtimalini artırdığını vurguladı.İklim değişikliği etkileri belirsizleştiriyorUzmanlara göre iklim değişikliği, El Nino’nun etkilerini daha öngörülemez hale getiriyor. Okyanusların genel olarak daha sıcak olması, klasik El Nino modellerinin bazı etkilerini zayıflatabilir veya değiştirebilir. Bilim insanları, geçmiş El Nino olaylarının gelecekteki etkileri birebir yansıtmayabileceği uyarısında bulundu.Hazırlık önemliAraştırmacılar, gelişmiş tahmin sistemleri sayesinde El Nino'nun önceden öngörülebilmesinin, ülkelerin ve kurumların hazırlık yapmasına imkan sağladığını belirtiyor. Ancak özellikle kırılgan bölgelerde kaynak eksikliği nedeniyle hazırlıkların yetersiz kalabileceği uyarısı yapılıyor.

