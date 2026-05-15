Pasifik Okyanusu'nda 'Süper El Nino' oluşuyor: Küresel çapta yıkıcı sonuçlara yol açacak
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişen devasa bir 'Süper El Nino' olayının küresel sıcaklıkları 0,2°C artırabileceği konusunda kritik bir uyarı... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişen devasa bir 'Süper El Nino' olayının küresel sıcaklıkları 0,2°C artırabileceği konusunda kritik bir uyarı yayınladı. 2027 yılının tarihin en sıcak yılı olmasına yol açabileceği belirtilen bu doğa olayı; şiddetli hava koşulları, gıda kıtlığı ve insani krizleri tetikleyebilir.
Gökbilimciler ve meteoroloji uzmanları, Pasifik Okyanusu üzerinde etkisini artıran güçlü bir Süper El Nino oluşumuna dikkat çekiyor. NOAA, Avustralya Meteoroloji Bürosu ve Avrupa Hava Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, okyanusun belirli bölgeleri şimdiden ortalamanın 0,5°C üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, bu ısınma trendinin yıl sonuna kadar devasa boyutlara ulaşacağını ve 2027 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağını öngörüyor.

İklim krizinde 'aşırı uçlar' dönemi: Deniz ısı dalgaları yayılıyor

Copernicus İklim Değişikliği Servisi stratejik lideri Samantha Burgess, Nisan 2026 verilerinin sürdürülebilir küresel ısınmanın net bir sinyali olduğunu vurguladı. Burgess, deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını, Arktik deniz buzu miktarının ortalamanın çok altına düştüğünü ve Avrupa'nın keskin sıcaklık kontrastlarıyla sarsıldığını belirtti. Süper El Nino etkilerinin sadece sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağı; bazı bölgelerde yıkıcı sel baskınlarına, diğerlerinde ise şiddetli kuraklık ve orman yangınlarına yol açacağı ifade ediliyor.

Yüzyılın en güçlü doğa olayı: 1998 rekoru egale edilebilir

Met Office (Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi), bu olayın son on yılların en etkili iklim bölümlerinden biri olabileceği uyarısında bulundu. İklim bilimci Grahame Madge, bu gelişmenin 21. yüzyılın en güçlü El Nino olayı olabileceğini ve yıkıcı etkileriyle bilinen 1998 yılındaki ünlü El Nino ile kıyaslanabileceğini söyledi. Bilim insanlarına göre bu durum; mahsul başarısızlıkları, gıda tedarik zincirinde kırılmalar ve mercan ağarması gibi ekolojik felaketleri beraberinde getirecek.

1.5°C eşiği aşılıyor

İklim değişikliği ile doğal döngülerin birleşmesi, dünyayı kritik bir eşiğe taşıyor. İnsan kaynaklı karbon salınımı nedeniyle artan arka plan sıcaklıkları, El Nino etkisiyle birleştiğinde korkutucu bir tablo ortaya çıkarıyor. 2023 yılında sanayi öncesi seviyelerin 1,4°C üzerine çıkan küresel sıcaklıkların, yaklaşan bu devasa doğa olayı ile birlikte ilk kez 1,5°C sınırını kalıcı olarak aşması bekleniyor. Bu durum, Paris İklim Anlaşması hedefleri için de büyük bir tehdit oluşturuyor.
