https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/putin-cini-ziyaret-ediyor-ikili-gorusmeler-ve-egitim-yillarinin-acilisi-1105841322.html
Putin, Çin’i ziyaret ediyor: İkili görüşmeler ve Eğitim Yılları'nın açılışı
Putin, Çin’i ziyaret ediyor: İkili görüşmeler ve Eğitim Yılları'nın açılışı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in daveti üzerine, 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T08:01+0300
2026-05-19T08:01+0300
2026-05-19T08:03+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
ziyaret
resmi ziyaret
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_0:203:2926:1849_1920x0_80_0_0_707ba0529124f601a73cdcf62304d212.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki her türlü temasın, iki ülke ilişkilerinin genişletilmesine yönelik yeni bir ivme kazandırılmasına katkı sağladığını belirtti. Peskov, Moskova'nın, Putin'in Çin'e gerçekleştireceği bu resmi ziyaretten son derece ciddi beklentileri olduğunu ifade etti.Putin, resmi ve devlet ziyaretlerinin yanı sıra çalışma ziyaretleri kapsamında da Çin topraklarında düzenlenen ‘Kuşak ve Yol’ forumlarına katıldı; Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) zirvelerinde, BRICS zirvesinde, ayrıca Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70. ve 80. yıl dönümleri vesilesiyle düzenlenen askeri geçit törenlerinde hazır bulundu.Mevcut ziyaret, Putin’in Pekin’e gerçekleştireceği 15. seyahat olacak. Rusya Devlet Başkanı, farklı yıllarda Çin başkenti Pekin’in yanı sıra Şanghay, Şian, Zhengzhou, Hangzhou, Xiamen, Tianjin, Qingdao ve Harbin kentlerini de ziyaret etti.Çin tarafının tutumuÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Putin'in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova'nın ikili ilişkileri daha derin ve daha yüksek bir seviyeye taşımaya devam etme kararlılığında olduklarını, böylece dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji aşılamayı hedeflediklerini belirtti.İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve işbirliği ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ekleyen Guo, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin, küresel stratejik istikrarın ve uluslararası adaletin korunmasına önemli bir katkı sağladığını vurguladı.Çin'de ele alınacak konularRus lider, Çin Devlet Başkanı ile görüşmeyi planladığı konuları aktardı.Rusya Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre görüşmeler sırasında, uluslararası ilişkilerin istikrara kavuşturulmasında en önemli faktör olan iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra; nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, uzay işbirliği ve geleneksel enerji dahil olmak üzere enerji sektörüyle ilgili meseleler ele alınacak. Putin, Rusya ve Çin'in petrol ve gaz alanındaki işbirliğinde ileriye doğru ciddi bir adım atmaya yüksek düzeyde hazır olduğunu belirterek Çin ziyareti sırasında ilgili belgelerin imzalanabilmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.Daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in gündeminde yer alan tüm ekonomik konuların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında masaya yatırılacağını ekledi.Rus liderin ziyaret programıDmitriy Peskov'un aktardığına göre, Putin'e Çin ziyareti sırasında eşlik edecek heyette başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri yer alacak. Heyet, Çin ile çalışan tüm ilgili başbakan yardımcılarını, birçok bakanı, kamu ve özel sektör şirketlerinin yöneticilerini kapsayacak.Kremlin Basın Servisi, Putin'in Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesinin planlandığını; liderlerin görüşmede iki ülke ilişkilerini, kapsamlı ortaklığın ve işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacaklarını bildirdi.Rus liderin ziyaret programında ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirilecek ayrı bir görüşme de yer alıyor. Bu görüşmede taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğinin geleceğe yönelik perspektiflerini ele alacak.Bunun yanı sıra, Putin ve Şi Cinping, 2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları’nın resmi açılış törenine katılacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/putin-rusya-cin-iliskileri-esi-benzeri-gorulmemis-bir-duzeye-ulasmis-durumda-1105834723.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5cd3989708deac465197d7562c2be01d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, çin, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, şi cinping
Putin, Çin’i ziyaret ediyor: İkili görüşmeler ve Eğitim Yılları'nın açılışı
08:01 19.05.2026 (güncellendi: 08:03 19.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in daveti üzerine, 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki her türlü temasın, iki ülke ilişkilerinin genişletilmesine yönelik yeni bir ivme kazandırılmasına katkı sağladığını belirtti. Peskov, Moskova'nın, Putin'in Çin'e gerçekleştireceği bu resmi ziyaretten son derece ciddi beklentileri olduğunu ifade etti.
Putin, 2000 yılından bu yana Rusya Devlet Başkanı sıfatıyla Çin'e 20 kez ziyarette bulundu; bu ziyaretlerin 3'ü devlet ziyareti (2012, 2018 ve 2024 yıllarında), 8'i resmi ziyaret statüsünde gerçekleşti. Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini 18-19 Temmuz 2000 tarihlerinde gerçekleştirmişti.
Putin, resmi ve devlet ziyaretlerinin yanı sıra çalışma ziyaretleri kapsamında da Çin topraklarında düzenlenen ‘Kuşak ve Yol’ forumlarına katıldı; Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) zirvelerinde, BRICS zirvesinde, ayrıca Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70. ve 80. yıl dönümleri vesilesiyle düzenlenen askeri geçit törenlerinde hazır bulundu.
Mevcut ziyaret, Putin’in Pekin’e gerçekleştireceği 15. seyahat olacak. Rusya Devlet Başkanı, farklı yıllarda Çin başkenti Pekin’in yanı sıra Şanghay, Şian, Zhengzhou, Hangzhou, Xiamen, Tianjin, Qingdao ve Harbin kentlerini de ziyaret etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Putin'in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova'nın ikili ilişkileri daha derin ve daha yüksek bir seviyeye taşımaya devam etme kararlılığında olduklarını, böylece dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji aşılamayı hedeflediklerini belirtti.
İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve işbirliği ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ekleyen Guo, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin, küresel stratejik istikrarın ve uluslararası adaletin korunmasına önemli bir katkı sağladığını vurguladı.
Çin'de ele alınacak konular
Rus lider, Çin Devlet Başkanı ile görüşmeyi planladığı konuları aktardı.
Rusya Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre görüşmeler sırasında, uluslararası ilişkilerin istikrara kavuşturulmasında en önemli faktör olan iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra; nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, uzay işbirliği ve geleneksel enerji dahil olmak üzere enerji sektörüyle ilgili meseleler ele alınacak. Putin, Rusya ve Çin'in petrol ve gaz alanındaki işbirliğinde ileriye doğru ciddi bir adım atmaya yüksek düzeyde hazır olduğunu belirterek Çin ziyareti sırasında ilgili belgelerin imzalanabilmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.
Daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in gündeminde yer alan tüm ekonomik konuların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında masaya yatırılacağını ekledi.
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Çin ve Rusya arasındaki ticaret 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.7 artarak 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı. 2025 yılı genelinde de 2024 yılına oranla yüzde 6.9 azalarak 228 milyar 105 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Rus liderin ziyaret programı
Dmitriy Peskov'un aktardığına göre, Putin'e Çin ziyareti sırasında eşlik edecek heyette başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticileri yer alacak. Heyet, Çin ile çalışan tüm ilgili başbakan yardımcılarını, birçok bakanı, kamu ve özel sektör şirketlerinin yöneticilerini kapsayacak.
Kremlin Basın Servisi, Putin'in Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesinin planlandığını; liderlerin görüşmede iki ülke ilişkilerini, kapsamlı ortaklığın ve işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacaklarını bildirdi.
Putin ve Şi Cinping arasındaki görüşmelerin ardından, üst düzey bir ortak bildirinin yanı sıra, bir dizi ikili hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer belgelerin imzalanması planlanıyor.
Rus liderin ziyaret programında ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirilecek ayrı bir görüşme de yer alıyor. Bu görüşmede taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğinin geleceğe yönelik perspektiflerini ele alacak.
Bunun yanı sıra, Putin ve Şi Cinping, 2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları’nın resmi açılış törenine katılacaklar.