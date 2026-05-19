Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyareti öncesinde Çin halkına hitaben bir video mesaj yayınlayarak, Rusya ile Çin arasındaki stratejik iş... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyareti öncesinde Çin halkına hitaben bir video mesaj yayınlayarak, Rusya ile Çin arasındaki stratejik iş birliğinin ve kapsamlı ortaklığın önemini vurguladı.
Rus lider, Pekin'deki görüşmelerin gündemini, ikili iş birliğinin derinleştirilmesi ve iki ülkenin kapsamlı kalkınması konularının oluşturacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi Cinping'in daveti üzerine, 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Putin, Rusya Devlet Başkanı olarak 2000 yılından bu yana Çin'i 20 kez ziyaret etmiş olup, bunlardan üçü devlet ziyareti (2012, 2018 ve 2024 yıllarında) ve 8'i resmi ziyarettir. İlk kez 18-19 Temmuz 2000 tarihlerinde resmi bir ziyaretle Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir.
Putin'in Çin'e ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmakta olup, liderler bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri, kapsamlı ortaklığın güçlendirilmesini ve iş birliğini ele alacaklar.
Görüşmelerin ardından ortak bir üst düzey bildiri ile bir dizi ikili hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer belgelerin imzalanması planlanıyor.
Bunun yanı sıra liderler, 2026-2027 yılları için Rusya-Çin Eğitim Yılları'nın resmi açılış törenine de katılacaklar.