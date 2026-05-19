https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/putin-rusya-cin-iliskileri-esi-benzeri-gorulmemis-bir-duzeye-ulasmis-durumda-1105834723.html

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyareti öncesinde Çin halkına hitaben bir video mesaj yayınlayarak, Rusya ile Çin arasındaki stratejik iş... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T03:00+0300

2026-05-19T03:00+0300

2026-05-19T03:00+0300

dünya

vi̇deo

rusya

çin

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105836227_53:0:1989:1089_1920x0_80_0_0_8448714216655833f2f9979036994d74.png

Rus lider, Pekin'deki görüşmelerin gündemini, ikili iş birliğinin derinleştirilmesi ve iki ülkenin kapsamlı kalkınması konularının oluşturacağını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi Cinping'in daveti üzerine, 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Putin, Rusya Devlet Başkanı olarak 2000 yılından bu yana Çin'i 20 kez ziyaret etmiş olup, bunlardan üçü devlet ziyareti (2012, 2018 ve 2024 yıllarında) ve 8'i resmi ziyarettir. İlk kez 18-19 Temmuz 2000 tarihlerinde resmi bir ziyaretle Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir.Putin'in Çin'e ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmakta olup, liderler bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri, kapsamlı ortaklığın güçlendirilmesini ve iş birliğini ele alacaklar.Görüşmelerin ardından ortak bir üst düzey bildiri ile bir dizi ikili hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer belgelerin imzalanması planlanıyor.Bunun yanı sıra liderler, 2026-2027 yılları için Rusya-Çin Eğitim Yılları'nın resmi açılış törenine de katılacaklar.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda Sputnik Türkiye Putin: Rusya-Çin ilişkileri, eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış durumda 2026-05-19T03:00+0300 true PT4M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, rusya, çin, vladimir putin, видео