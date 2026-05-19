Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Pentagon raporu: Zelenskiy’in tavrı nedeniyle Ukrayna’da anlaşma sağlanamıyor
Moskova ve Kiev'in Zelenskiy'in tutumu nedeniyle çatışmanın çözüme kavuşturulması konusunda mutabakata varamadığın altı çizildi. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T14:16+0300
14:16 19.05.2026
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
Ukraine's Volodymyr Zelensky. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
Moskova ve Kiev'in Zelenskiy'in tutumu nedeniyle çatışmanın çözüme kavuşturulması konusunda mutabakata varamadığın altı çizildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişlik Ofisi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Vladimir Zelenskiy’in toprak tavizi vermeyi reddetmesi ve güvenlik garantileri konusundaki uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

Pentagon'un raporuna göre Moskova ve Kiev, çatışmanın çözümü konusunda Zelenskiy’in tutumu nedeniyle bir uzlaşıya varamıyor.

Belgede, Zelenskiy'in Rusya’ya toprak vermeme konusundaki tavrını sürdürdüğü ve bu katı duruşun yanı sıra taraflar arasında talep edilen güvenlik garantileri konusundaki belirsizliklerin üst düzey müzakere sürecini tamamen durma noktasına getirdiği vurgulandı.

'Ukrayna ordusu cephede zorlanıyor'

Pentagon’un raporunda Kiev yönetiminin sadece masada değil, sahada da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna ordusunun personel sıkıntısı yaşadığı, silah ve askeri teçhizat tedarikinde kesintilerle mücadele ettiği belirtilirken, Rusya’nın stratejik ve operasyonel üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, "Ukrayna, askere çağrılabilecek yaştaki erkek nüfusunun azalması, birliklerin eğitimindeki organizasyon sorunları ve Batı’ya olan bağımlılığının sürmesi gibi problemlerle karşı karşıya. Bu durum Moskova'ya kritik bir avantaj sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kremlin’den müzakere çağrıları devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin bir an önce müzakere masasına oturması gerektiğini defaatle dile getirmişti.

Rus birliklerin ilerleyişiyle birlikte Ukrayna’nın karar alma özgürlüğünün giderek daraldığını ifade eden Peskov, çatışmanın bu şekilde devam etmesinin Kiev için anlamsız ve tehlikeli bir hal aldığını da sözlerine eklemişti.
