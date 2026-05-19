Nijerya’da okul baskını: Silahlı kişiler onlarca çocuk ve öğretmeni kaçırdı
Nijerya'nın Oyo eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği koordineli okul saldırılarında çoğu çocuk onlarca kişi kaçırıldı. Yetkililer, saldırının ardından... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T15:55+0300
Silahlı grupların Nijerya’daki okul baskınları yeniden gündemde. Oyo eyaletine bağlı Oriire bölgesinde düzenlenen saldırılarda bir ortaokul ile iki ilkokul hedef alındı.Yetkililer ve Hristiyan dernekleri, yaşları 2 ile 16 arasında değişen çocukların da bulunduğu toplam 46 kişinin kaçırıldığını bildirdi. Polis, saldırıyı “koordineli baskın” olarak tanımladı.Devlet Başkanı Tinubu’dan açıklama geldiBola Tinubu saldırıyı 'barbarca' olarak nitelendirirken, federal hükümetin tüm rehineleri kurtarmak için çalıştığını açıkladı. Tinubu, “Yakında bir ilerleme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Saldırganların aynı anda farklı okullara baskın düzenlediği, öğrenci ve öğretmenleri zorla götürdüğü aktarıldı. Oyo Eyalet Valisi Seyi Makinde ise kaçırılan öğretmenlerden birinin öldürüldüğünü açıkladı. Vali ayrıca olayla bağlantılı olduğu belirtilen altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Kurtarma operasyonunda bombalı engelYetkililer, askerler, polis ve yerel güvenlik güçlerinin ortak kurtarma operasyonu yürüttüğünü açıkladı. Ancak saldırganların bölgeye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıların operasyonu sekteye uğrattığı belirtildi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Nijerya’da son yıllarda silahlı grupların gerçekleştirdiği toplu kaçırma olayları ciddi güvenlik krizine dönüştü. Özellikle öğrenciler, yolcular ve kırsal bölgelerde yaşayan sivillerin fidye amacıyla hedef alındığı ifade ediliyor.Uzmanlar, okul baskınlarının ülkenin kuzeyinde daha sık görüldüğünü ancak son saldırının güneybatıdaki bölgelerde de güvenlik endişelerini artırdığını belirtiyor.
