https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-ordusu-saldiri-olursa-yeni-cepheler-acilacak-1105854187.html
İran ordusu: Saldırı olursa yeni cepheler açılacak
İran ordusu: Saldırı olursa yeni cepheler açılacak
Sputnik Türkiye
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir saldırı durumunda 'yeni araçlar ve yöntemlerle yeni... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T13:41+0300
2026-05-19T13:41+0300
2026-05-19T13:41+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
i̇ran silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan bilgilere göre Ekreminiya, İran'ın başkenti Tahran’da yaptığı konuşmada, olası bir saldırı durumunda İran’ın karşılık vereceğini ifade etti.Sözcü, “Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran’a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak” ifadelerini kullandı.Ekreminiya, İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin “düşman için tek çıkış yolu” olduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı vurgusuİranlı yetkili, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran Silahlı Kuvvetleri hakimiyetine de dikkat çekti. Boğazın statüsünün “savaş öncesi dönemle aynı olmayacağını” ifade eden Ekreminiya, bölgedeki kontrol kapasitesine işaret etti.'Hazırlık sürüyor'Sözcü ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecini de savaş koşullarıyla eşdeğer gördüğünü ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. İran’ın kuşatma altına alınamayacağını vurgulayan Ekreminiya, ülkesinin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-abd-ile-anlasma-icin-sartlarini-acikladi-abluka-kalksin-abd-gucleri-cekilsin-1105844337.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_1af7738234b69ea1298eb2c479fdbee5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, i̇ran silahlı kuvvetleri
ortadoğu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, i̇ran silahlı kuvvetleri
İran ordusu: Saldırı olursa yeni cepheler açılacak
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir saldırı durumunda 'yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cephelerin açılacağını' söyledi.
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan bilgilere göre Ekreminiya, İran'ın başkenti Tahran’da yaptığı konuşmada, olası bir saldırı durumunda İran’ın karşılık vereceğini ifade etti.
Sözcü, “Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran’a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak” ifadelerini kullandı.
Ekreminiya, İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin “düşman için tek çıkış yolu” olduğunu belirtti.
İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran Silahlı Kuvvetleri hakimiyetine de dikkat çekti. Boğazın statüsünün “savaş öncesi dönemle aynı olmayacağını” ifade eden Ekreminiya, bölgedeki kontrol kapasitesine işaret etti.
Sözcü ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecini de savaş koşullarıyla eşdeğer gördüğünü ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. İran’ın kuşatma altına alınamayacağını vurgulayan Ekreminiya, ülkesinin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.