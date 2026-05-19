https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-ordusu-saldiri-olursa-yeni-cepheler-acilacak-1105854187.html

İran ordusu: Saldırı olursa yeni cepheler açılacak

İran ordusu: Saldırı olursa yeni cepheler açılacak

Sputnik Türkiye

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir saldırı durumunda 'yeni araçlar ve yöntemlerle yeni... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T13:41+0300

2026-05-19T13:41+0300

2026-05-19T13:41+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

i̇ran silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan bilgilere göre Ekreminiya, İran'ın başkenti Tahran’da yaptığı konuşmada, olası bir saldırı durumunda İran’ın karşılık vereceğini ifade etti.Sözcü, “Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran’a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak” ifadelerini kullandı.Ekreminiya, İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin “düşman için tek çıkış yolu” olduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı vurgusuİranlı yetkili, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran Silahlı Kuvvetleri hakimiyetine de dikkat çekti. Boğazın statüsünün “savaş öncesi dönemle aynı olmayacağını” ifade eden Ekreminiya, bölgedeki kontrol kapasitesine işaret etti.'Hazırlık sürüyor'Sözcü ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecini de savaş koşullarıyla eşdeğer gördüğünü ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. İran’ın kuşatma altına alınamayacağını vurgulayan Ekreminiya, ülkesinin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iran-abd-ile-anlasma-icin-sartlarini-acikladi-abluka-kalksin-abd-gucleri-cekilsin-1105844337.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, i̇ran silahlı kuvvetleri