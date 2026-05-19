Nebenzya: Ukrayna yönetimi, halkını köleleştiren suçlulardan oluşuyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetimini "suçlulardan oluşan bir grup" olarak tanımladı. Nebenzya, Zelenskiy çevresinde yolsuzluk... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T22:58+0300
Nebenzya: Ukrayna yönetimi, halkını köleleştiren suçlulardan oluşuyor
20:52 19.05.2026 (güncellendi: 22:58 19.05.2026)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetimini “suçlulardan oluşan bir grup” olarak tanımladı. Nebenzya, Zelenskiy çevresinde yolsuzluk olduğunu, ülkede zorla seferberlik uygulandığını belirterek, bu durumdan rejimi destekleyen “kolektif Batı”yı da sorumlu tuttu.
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Vladimir Zelenskiy'nin çevresindeki yolsuzluk iddialarına ve ülkedeki zorunlu seferberlik uygulamalarına dikkat çekerek, Ukrayna’da ne “halkın hizmetkarları” ne de “demokrasinin meşaleleri” bulunduğunu söyledi.
Ukrayna’da yalnızca para ve iktidar hırsıyla birbirine bağlanmış bir suçlular grubu var; kendi halkını, hayatı onlar için hiçbir değer taşımayan kölelere dönüştürüyorlar.
Rus temsilci, Vladimir Zelenskiy’nin çevresinde yaygın yolsuzluk bulunduğunu ve ülkede zorla seferberlik uygulandığını belirtti.
Böyle bir rejimi büyüten ve finanse etmeyi sürdüren ‘kolektif Batı’, sadece kışkırttığı çatışmadan değil, zorla seferberliğe maruz bırakılan insanların hayatlarından da tamamen sorumludur.
Kiev, Rusya’ya Baltık ülkeleri üzerinden İHA saldırıları planlıyor
Nebenzya, Kiev'in Rusya'ya yönelik İHA saldırıları için başta Baltık ülkeleri olmak üzere, birkaç devletin topraklarını kullanmayı planladığına dair istihbaratları olduğunu ve bu tür bir saldırıya verilecek karşılığın "kaçınılmaz" olacağını söyledi.
Rus istihbarat servislerinin elindeki yeni verilere göre Kiev, Baltık ülkelerinin sağladığı hava koridorlarıyla yetinmeyi düşünmüyor. İHA’ların bu ülkelerin topraklarından da fırlatılması planlanıyor.
Modern teknolojilerin, insansız hava araçlarının nereden fırlatıldığını tam olarak tespit etmeye olanak tanıdığını ve Rusya'nın kendi topraklarına yönelik tüm İHA saldırı girişimlerine karşılık vereceğini vurgulayan Nebenzya, "Bu şartlar altında bir misilleme saldırısı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Rusya'nın iç bölgelerine yönelik bir dizi yeni "terör saldırısı" hazırlığı içinde olduğunu, Kiev'in uçuş süresini kısaltmak amacıyla insansız hava araçlarını Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığı açıklamıştı.