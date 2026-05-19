Nebenzya: Ukrayna yönetimi, halkını köleleştiren suçlulardan oluşuyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetimini "suçlulardan oluşan bir grup" olarak tanımladı. Nebenzya, Zelenskiy çevresinde yolsuzluk... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T20:52+0300

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Vladimir Zelenskiy'nin çevresindeki yolsuzluk iddialarına ve ülkedeki zorunlu seferberlik uygulamalarına dikkat çekerek, Ukrayna’da ne “halkın hizmetkarları” ne de “demokrasinin meşaleleri” bulunduğunu söyledi. Rus temsilci, Vladimir Zelenskiy’nin çevresinde yaygın yolsuzluk bulunduğunu ve ülkede zorla seferberlik uygulandığını belirtti.Kiev, Rusya’ya Baltık ülkeleri üzerinden İHA saldırıları planlıyorNebenzya, Kiev'in Rusya'ya yönelik İHA saldırıları için başta Baltık ülkeleri olmak üzere, birkaç devletin topraklarını kullanmayı planladığına dair istihbaratları olduğunu ve bu tür bir saldırıya verilecek karşılığın "kaçınılmaz" olacağını söyledi.Modern teknolojilerin, insansız hava araçlarının nereden fırlatıldığını tam olarak tespit etmeye olanak tanıdığını ve Rusya'nın kendi topraklarına yönelik tüm İHA saldırı girişimlerine karşılık vereceğini vurgulayan Nebenzya, "Bu şartlar altında bir misilleme saldırısı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Rusya'nın iç bölgelerine yönelik bir dizi yeni "terör saldırısı" hazırlığı içinde olduğunu, Kiev'in uçuş süresini kısaltmak amacıyla insansız hava araçlarını Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığı açıklamıştı.

