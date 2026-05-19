Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/kuba-devlet-baskanindan-abdye-sert-uyari-bolge-kan-golune-doner-1105845765.html
Küba Devlet Başkanı’ndan ABD’ye sert uyarı: 'Bölge kan gölüne döner'
Küba Devlet Başkanı’ndan ABD’ye sert uyarı: 'Bölge kan gölüne döner'
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin ülkesine yönelik askeri müdahalesinin bölgesel barış ve istikrarı yok edeceğini belirterek, bunun 'sonuçları... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T10:55+0300
2026-05-19T10:55+0300
dünya
küba
abd
miguel diaz-canel
pete hegseth
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079013959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdf70c3caba07dc6a64c500eb7e8e0f0.jpg
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin Küba’ya yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Küba lideri, böyle bir senaryonun tüm bölgeyi “kan gölüne” çevirebileceğini savundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diaz-Canel, “gezegenin en büyük gücü” olarak tanımladığı United States yönetiminin Küba’ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir bilindiğini ifade etti.Küba Devlet Başkanı, ABD’nin askeri müdahalesinin yalnızca Havana’yı değil, tüm bölgesel istikrarı etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'Küba hiçbir ülke için tehdit değil'Diaz-Canel, Küba’nın hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını ve ABD’ye yönelik saldırgan bir politika izlemediğini söyledi.Küba lideri, “ABD’ye karşı böyle bir niyetimiz yoktur ve hiçbir zaman olmadı. Bunun başta savunma ve ulusal güvenlik kurumları olmak üzere ABD tarafından da çok iyi bilindiğini düşünüyoruz” dedi.Havana yönetiminin uzun süredir Washington’ın “çok boyutlu saldırganlığına” maruz kaldığını öne süren Diaz-Canel, ülkesinin olası bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti.Gerilim Hegseth açıklamaları sonrası yükseldiABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs’ta Kongre’de yaptığı konuşmada doğrudan Küba’nın adını vermeden, “Yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasından uzun süredir endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Gerilimin yükseldiği süreçte, John Ratcliffe de 14 Mayıs’ta Küba’ya giderek İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bölgesel güvenlik konularını görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kubadan-abdnin-saldiri-dronu-iddialarina-yalanlama-savas-istemiyoruz-1105808264.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079013959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b472d353f49152d4b8f0cc3b652b2984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küba, abd, miguel diaz-canel, pete hegseth
küba, abd, miguel diaz-canel, pete hegseth

Küba Devlet Başkanı’ndan ABD’ye sert uyarı: 'Bölge kan gölüne döner'

10:55 19.05.2026
© AFP 2023 / KARIM SAHIBKüba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
Abone ol
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin ülkesine yönelik askeri müdahalesinin bölgesel barış ve istikrarı yok edeceğini belirterek, bunun 'sonuçları kestirilemez bir kan gölüne' yol açabileceğini söyledi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin Küba’ya yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Küba lideri, böyle bir senaryonun tüm bölgeyi “kan gölüne” çevirebileceğini savundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diaz-Canel, “gezegenin en büyük gücü” olarak tanımladığı United States yönetiminin Küba’ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir bilindiğini ifade etti.
Küba Devlet Başkanı, ABD’nin askeri müdahalesinin yalnızca Havana’yı değil, tüm bölgesel istikrarı etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır.

'Küba hiçbir ülke için tehdit değil'

Diaz-Canel, Küba’nın hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını ve ABD’ye yönelik saldırgan bir politika izlemediğini söyledi.
Küba lideri, “ABD’ye karşı böyle bir niyetimiz yoktur ve hiçbir zaman olmadı. Bunun başta savunma ve ulusal güvenlik kurumları olmak üzere ABD tarafından da çok iyi bilindiğini düşünüyoruz” dedi.
Havana yönetiminin uzun süredir Washington’ın “çok boyutlu saldırganlığına” maruz kaldığını öne süren Diaz-Canel, ülkesinin olası bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Gerilim Hegseth açıklamaları sonrası yükseldi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs’ta Kongre’de yaptığı konuşmada doğrudan Küba’nın adını vermeden, “Yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasından uzun süredir endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Gerilimin yükseldiği süreçte, John Ratcliffe de 14 Mayıs’ta Küba’ya giderek İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bölgesel güvenlik konularını görüşmüştü.
ABD - Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
DÜNYA
Küba’dan ABD’nin 'saldırı dronu' iddialarına yalanlama: 'Savaş istemiyoruz'
Dün, 09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала