Küba Devlet Başkanı’ndan ABD’ye sert uyarı: 'Bölge kan gölüne döner'

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin ülkesine yönelik askeri müdahalesinin bölgesel barış ve istikrarı yok edeceğini belirterek, bunun 'sonuçları... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin Küba’ya yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Küba lideri, böyle bir senaryonun tüm bölgeyi “kan gölüne” çevirebileceğini savundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diaz-Canel, “gezegenin en büyük gücü” olarak tanımladığı United States yönetiminin Küba’ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir bilindiğini ifade etti.Küba Devlet Başkanı, ABD’nin askeri müdahalesinin yalnızca Havana’yı değil, tüm bölgesel istikrarı etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'Küba hiçbir ülke için tehdit değil'Diaz-Canel, Küba’nın hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını ve ABD’ye yönelik saldırgan bir politika izlemediğini söyledi.Küba lideri, “ABD’ye karşı böyle bir niyetimiz yoktur ve hiçbir zaman olmadı. Bunun başta savunma ve ulusal güvenlik kurumları olmak üzere ABD tarafından da çok iyi bilindiğini düşünüyoruz” dedi.Havana yönetiminin uzun süredir Washington’ın “çok boyutlu saldırganlığına” maruz kaldığını öne süren Diaz-Canel, ülkesinin olası bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti.Gerilim Hegseth açıklamaları sonrası yükseldiABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs’ta Kongre’de yaptığı konuşmada doğrudan Küba’nın adını vermeden, “Yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasından uzun süredir endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Gerilimin yükseldiği süreçte, John Ratcliffe de 14 Mayıs’ta Küba’ya giderek İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bölgesel güvenlik konularını görüşmüştü.

