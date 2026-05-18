Küba’dan ABD’nin 'saldırı dronu' iddialarına yalanlama: 'Savaş istemiyoruz'

Sputnik Türkiye

Küba yönetimi, ABD'li yetkililerin Havana'nın yüzlerce askeri dron edinerek ABD hedeflerine saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Küba... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T09:38+0300

Küba, ABD’li yetkililerin ülkenin askeri insansız hava araçlarıyla ABD’ye yönelik saldırı planları yaptığı yönündeki iddialarını yalanladı.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, Küba’dan gelen saldırı dronu tehdidini yakından takip ediyor” şeklindeki iddialara tepki gösterdi.Rodriguez, ABD hükümetinin Küba’ya yönelik politikalarını haklı göstermek için asılsız suçlamalar ortaya attığını savunarak şu ifadeleri kullandı:Küba’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirten Rodriguez, ülkesinin dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.Konuya ilişkin açıklama yapan Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio da ABD’ye tepki gösterdi. Cossio, Küba’nın kendini savunma hakkı bulunduğunu vurgulayarak, ABD’de bazı çevrelerin Küba’ya yönelik askeri saldırganlığı haklı göstermek için yalan iddialar ortaya attığını öne sürdü.Ne olmuştu?ABD merkezli Axios’a konuşan bazı yetkililer, Küba’nın son dönemde dron kapasitesini artırdığını ve bunun ABD açısından güvenlik tehdidi oluşturabileceğini iddia etmişti.Haberde, Küba’nın 300’den fazla askeri insansız hava aracı edindiği, bunların Guantanamo Körfezi’ndeki ABD üssü, ABD savaş gemileri ve Florida kıyılarına yönelik olası saldırılarda kullanılabileceğinin değerlendirildiği öne sürülmüştü.ABD’den 'endişe duyuyoruz' açıklamasıİran’ın 28 Şubat’ta başlayan ABD saldırılarına karşı insansız hava araçlarını kullanmasının ardından, ABD güçlerine yönelik olası dron saldırılarıyla ilgili endişelerin arttığı belirtilmişti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü Kongre’de yaptığı konuşmada Küba’yı işaret ederek, “Uzun zamandır yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan CIA Direktörü John Ratcliffe, perşembe günü Küba’ya giderek Kübalı yetkililerle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüşmüştü.

