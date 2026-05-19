Kayserispor, TFF’ye başvurdu: 'Süper Lig tescil edilmesin'
Kayserispor, TFF’ye başvurdu: 'Süper Lig tescil edilmesin'
Kayserispor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunduğunu... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin tescil edilmemesi talebiyle bir dilekçe sunulduğunu duyurdu.Dilekçede, haklarında soruşturma bulunduğu belirtilen 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gerektiği savunularak, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması talep edildi.Kulüp ayrıca, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler açısından TFF statüsünün işletilmesi gerektiğini belirtti.Kayserispor açıklamasında, futbolcular hakkında benzer fiiller nedeniyle ağır disiplin cezaları uygulanırken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.Sportif rekabetin adil, eşit ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kulübün yalnızca kendi hakkını değil, Türk futbolunda sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep ettiği kaydedildi.
17:38 19.05.2026 (güncellendi: 17:49 19.05.2026)
Kayserispor, Süper Lig’de 2025-2026 sezonu sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligin tescil edilmemesi talebiyle bir dilekçe sunulduğunu duyurdu.
Dilekçede, haklarında soruşturma bulunduğu belirtilen 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi gerektiği savunularak, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması talep edildi.
Kulüp ayrıca, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler açısından TFF statüsünün işletilmesi gerektiğini belirtti.
Kayserispor açıklamasında, futbolcular hakkında benzer fiiller nedeniyle ağır disiplin cezaları uygulanırken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Sportif rekabetin adil, eşit ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kulübün yalnızca kendi hakkını değil, Türk futbolunda sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep ettiği kaydedildi.
