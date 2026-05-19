Jurassic Park gerçek mi oluyor? Yapay yumurtadan canlı civciv çıktı
© Fotoğraf : Colossal Biosciences
Bilim insanları, tamamen yapay bir yumurtadan canlı civcivleri başarıyla yumurtadan çıkarmayı başardı. Bu gelişme, soyu tükenmiş türleri geri getirme çalışmalarında çığır açıcı bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
Dallas merkezli ve yünlü mamutları geri getirme projesiyle tanınan Colossal Biosciences, doğal yumurtayı mümkün olduğunca taklit eden ilk ‘kabuksuz inkübasyon sistemi’ni geliştirdi. Ekip, erken dönem kuş embriyolarını bu yapay kabuğa yerleştirerek 18 gün boyunca inkübe etti ve embriyoların normal şekilde gelişmesini sağladı.
Civcivler, yapay yuvalarından sağlıklı bir şekilde çıktı ve şu anda mutlu, sağlıklı bir hayat sürdürüyorlar.
‘Hayat bir yolunu bulur’
Colossal Biosciences’ten yapılan açıklamada, “Bu cihaz her şeyi değiştiriyor. Dünyaya, tüm kuşu yumurta kabuğu dışında bir inkübatörde büyütebileceğimizi gösteriyoruz. Bu tam anlamıyla bir oyun değiştirici. Hayat bir yolunu bulur” denildi.
Yapay yumurta şu özelliklere sahip:
3D baskılı dayanıklı dış kabuk
Silikon bazlı geçirgen zar
Üstte pencere (embriyonun her aşamasını gerçek zamanlı izlemeye olanak tanıyor)
Önceki yapay yumurta denemelerinde saf oksijen kullanımı DNA hasarına yol açıyordu. Yeni tasarım ise atmosferdeki oksijenin doğal porlar yoluyla girmesini taklit ediyor.
Uzmanlardan tepkiler
Bazı bilim insanları, gelişmenin henüz hakemli bir bilimsel makalede yayınlanmadığını belirterek temkinli yaklaşıyor. Ancak Barcelona Doğa Bilimleri Müzesi Direktörü Carles Lalueza-Fox gibi uzmanlar bunu “etkileyici bir biyomühendislik başarısı” olarak nitelendiriyor.
Londra King’s College’dan Prof. Dusko Ilic ise, bu teknolojinin nesli tükenmiş türlerin tam anlamıyla geri getirilmesinden ziyade, nesli tehlikede olan türlerin korunması ve genetiği düzenlenmiş kuş hatlarının üretilmesi için daha gerçekçi bir potansiyele sahip olduğunu söylüyor.
Bu gelişme, dodo kuşu, mavi antilop ve ulu kurt gibi diğer projelerle birlikte, bilim kurguyu gerçeğe dönüştüren bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
Şirket, bu teknolojinin özellikle ‘Güney Adası Dev Moa’sını geri getirme planları için kritik önem taşıdığını açıkladı. Moa, boyu 3.6 metreye ulaşan ve 230 kilogram ağırlığındaki devasa bir kuş türüydü.
30 Kasım 2025, 12:04