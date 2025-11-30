https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kopeklerin-genetik-sirri-cogunda-kurt-dnasi-cikti-1101423254.html

Köpeklerin genetik sırrı: Çoğunda kurt DNA'sı çıktı

Bilim insanları, günümüz köpeklerinin çoğunda küçük ama ölçülebilir miktarda kurt DNA'sı bulunduğunu keşfetti. Chihuahua'dan çoban köpeklerine kadar birçok... 30.11.2025

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, modern köpeklerin DNA'sında kurt izleri taşıdığını ortaya çıkardı. İki bin 700'den fazla köpek ve kurt genomunu inceleyen araştırmacılar, günümüz köpeklerinin çoğunda az miktarda kurt DNA'sı bulunduğunu belirledi.Araştırmanın baş yazarı Audrey Lin, "Modern köpekler, özellikle evcil köpekler, kurtlardan çok uzakmış gibi görünebilir. Ancak bugün köpeklerde büyük değer verdiğimiz bazı özellikler kurtlardan gelmiş olabilir" açıklamasını yaptı.En yüksek kurt DNA'sı hangi ırklarda?Araştırmaya göre, kasıtlı olarak kurtlarla çiftleştirilen Çekoslovak kurt köpeği ve Saarloos kurt köpeğinde kurt DNA oranı yüzde 23-40 arasında değişiyor. Normal köpek ırkları arasında ise Büyük Anglo-Fransız üç renkli tazısı yüzde 4.7-5.7 ile en yüksek kurt DNA'sına sahip.İlginç bir şekilde, küçük cüssesiyle bilinen Chihuahua'da bile yaklaşık yüzde 0.2 oranında kurt DNA'sı tespit edildi. Kurt genleri davranışları etkiliyorAraştırmacılar, kurt DNA'sı yüksek köpeklerin daha "yabancılardan şüphelenen", "bağımsız" ve "bölgesel" olarak tanımlandığını, düşük kurt DNA'sına sahip köpeklerin ise daha "dost canlısı" ve "eğitilebilir" olarak tarif edildiğini belirledi.Kurt genlerinin köpeklerin koku alma yeteneklerini geliştirdiği ve Tibet mastifi gibi ırkların yüksek rakımlı ortamlara uyum sağlamasına yardımcı olduğu tespit edildi.

