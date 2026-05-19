JD Vance: ABD dünyanın polisi olamaz
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya'dan 4 bin asker çekilmesi konusunun 'standart bir rotasyon gecikmesi' olduğunu... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya'dan 4 bin asker çekilmesi konusunun 'standart bir rotasyon gecikmesi' olduğunu söylemesinin ardından, "ABD dünyanın polisi olamaz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'daki tüm birliklerini geri çekmeyi düşünmediğini, ancak ülkenin azami güvenliğini sağlamak için bölgedeki duruşuyla ilgili adımlar attığını söyledi.
Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmekten bahsetmiyoruz, Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden düzenlemekten bahsediyoruz"
'Standart bir rotasyon gecikmesi'
Konuşmasında Vance, ABD'nin Polonya'daki asker sayısını 4 bin kişi azaltmadığını, bunun yerine askerlerin ülkeye gönderilme sürelerini ertelediğini söyledi:
Polonya'daki asker sayısını 4 bin kişi azaltmadık. Yaptığımız şey, Polonya'ya gidecek bir asker konuşlandırmasını ertelemek oldu. Bu bir azaltma değil, bu tür durumlarda bazen yaşanan standart bir rotasyon gecikmesi.
'ABD dünyanın polisi olamaz'
Vance, gazetecilerin Avrupa'dan asker çekilmesi ile ilgili sorular yöneltmesinin ardından ABD'nin dünyanın polis gücü gibi davranamayacağını söyledi.
Vance, "ABD dünyanın polisi olamaz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin böyle bir rol üstlenmeyi hedeflemediğini ancak güvenilir bir müttefik olma taahhüdünü sürdürdüğünü belirten yetkili, askeri varlığının Avrupa ve diğer bölgelerde istikrarı desteklemeye yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.