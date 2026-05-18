İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na müdahale

Sputnik Türkiye

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T10:46+0300

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'deki bir tekneyle bağlantılarının koptuğu, ve iki adet savaş gemisinin Sadabat isimli gemiye müdahalede bulunduğu aktarıldı.Fotoğrafta, filonun canlı yayın hesabına yansıyan İsrail askerlerinin müdahale anı görülüyor.İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.Gazze'ye doğru yelken açıldıDün Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, deniz filosu, hava koşulları nedeniyle bir gün önce demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtığı aktarılmıştı.96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.

