Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İspanya'da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma
İspanya’da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma
İspanya'da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eski lideri Jose Luis Rodriguez... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
İspanya'da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eski lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero, yabancı hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen bir kara para aklama davasında sanık olarak mahkemeye ifade vermeye çağrıldı.
Zapatero hakkında yürütülen soruşturmanın merkezinde, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan 53 milyon euroluk kamu desteği bulunuyor. İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, Zapatero’nun 2 Haziran’da ifade vermek üzere çağrıldığını açıkladı. Eski başbakan ise suçlamaları reddederek mart ayında Senato’da verdiği ifadede, "Plus Ultra’dan hiçbir komisyon almadım" dedi.

Havayolu şirketine kamu desteği gündemde

Pandemi döneminde stratejik şirketleri desteklemek amacıyla oluşturulan kamu fonundan yararlanan Plus Ultra, uzun süredir İspanya’da tartışma konusu oluyordu. Muhalefet partileri, şirketin mali yapısı ve Venezuela bağlantıları nedeniyle hükümeti eleştiriyordu.
Bu süreç, diktatör Francisco Franco’nun ölümünün ardından demokrasiye geçen İspanya’da, ilk kez bir eski başbakanın resmi soruşturma kapsamına alınması anlamına geliyor.

Sanchez hükümeti üzerindeki baskı büyüyor

Muhafazakar Halk Partisi (PP), gelişmenin ardından Başbakan Pedro Sanchez’den acil açıklama istedi. Muhalefet temsilcilerinden Miguel Tellado, "Sadece eski başbakandan değil, Sanchez’in en önemli danışmanından söz ediyoruz. Hükümet hemen açıklama yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Gelişme, Sanchez hükümetinin zaten çeşitli yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu dönemde geldi.

Zapatero dönemi ve tartışmalar

Jose Luis Rodriguez Zapatero, 2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanı olarak görev yaptı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri olan Zapatero, özellikle ekonomik kriz dönemindeki politikaları ve Venezuela ile yakın ilişkileri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağında kaldı.
Son yıllarda adı, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan kamu desteğiyle ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. İspanyol yargısı, eski başbakan hakkında nüfuz ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla resmi soruşturma başlattı.
