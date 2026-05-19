İspanya’da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma

İspanya'da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eski lideri Jose Luis Rodriguez... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T15:52+0300

Zapatero hakkında yürütülen soruşturmanın merkezinde, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan 53 milyon euroluk kamu desteği bulunuyor. İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, Zapatero’nun 2 Haziran’da ifade vermek üzere çağrıldığını açıkladı. Eski başbakan ise suçlamaları reddederek mart ayında Senato’da verdiği ifadede, "Plus Ultra’dan hiçbir komisyon almadım" dedi.Havayolu şirketine kamu desteği gündemdePandemi döneminde stratejik şirketleri desteklemek amacıyla oluşturulan kamu fonundan yararlanan Plus Ultra, uzun süredir İspanya’da tartışma konusu oluyordu. Muhalefet partileri, şirketin mali yapısı ve Venezuela bağlantıları nedeniyle hükümeti eleştiriyordu.Bu süreç, diktatör Francisco Franco’nun ölümünün ardından demokrasiye geçen İspanya’da, ilk kez bir eski başbakanın resmi soruşturma kapsamına alınması anlamına geliyor.Sanchez hükümeti üzerindeki baskı büyüyorMuhafazakar Halk Partisi (PP), gelişmenin ardından Başbakan Pedro Sanchez’den acil açıklama istedi. Muhalefet temsilcilerinden Miguel Tellado, "Sadece eski başbakandan değil, Sanchez’in en önemli danışmanından söz ediyoruz. Hükümet hemen açıklama yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Gelişme, Sanchez hükümetinin zaten çeşitli yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu dönemde geldi.Zapatero dönemi ve tartışmalarJose Luis Rodriguez Zapatero, 2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanı olarak görev yaptı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri olan Zapatero, özellikle ekonomik kriz dönemindeki politikaları ve Venezuela ile yakın ilişkileri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağında kaldı.Son yıllarda adı, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan kamu desteğiyle ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. İspanyol yargısı, eski başbakan hakkında nüfuz ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla resmi soruşturma başlattı.

