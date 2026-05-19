https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/ispanyada-yolsuzluk-iddialari-eski-basbakan-zapatero-hakkinda-sorusturma-1105857421.html
İspanya’da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma
İspanya’da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İspanya'da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eski lideri Jose Luis Rodriguez... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T15:52+0300
2026-05-19T15:52+0300
2026-05-19T15:52+0300
dünya
jose luis rodriguez zapatero
francisco franco
venezuela
halk partisi (i̇spanya) (pp)
yolsuzluk
i̇spanya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856552_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_1baca774ce3b503c333cdd3b628f457d.jpg
Zapatero hakkında yürütülen soruşturmanın merkezinde, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan 53 milyon euroluk kamu desteği bulunuyor. İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, Zapatero’nun 2 Haziran’da ifade vermek üzere çağrıldığını açıkladı. Eski başbakan ise suçlamaları reddederek mart ayında Senato’da verdiği ifadede, "Plus Ultra’dan hiçbir komisyon almadım" dedi.Havayolu şirketine kamu desteği gündemdePandemi döneminde stratejik şirketleri desteklemek amacıyla oluşturulan kamu fonundan yararlanan Plus Ultra, uzun süredir İspanya’da tartışma konusu oluyordu. Muhalefet partileri, şirketin mali yapısı ve Venezuela bağlantıları nedeniyle hükümeti eleştiriyordu.Bu süreç, diktatör Francisco Franco’nun ölümünün ardından demokrasiye geçen İspanya’da, ilk kez bir eski başbakanın resmi soruşturma kapsamına alınması anlamına geliyor.Sanchez hükümeti üzerindeki baskı büyüyorMuhafazakar Halk Partisi (PP), gelişmenin ardından Başbakan Pedro Sanchez’den acil açıklama istedi. Muhalefet temsilcilerinden Miguel Tellado, "Sadece eski başbakandan değil, Sanchez’in en önemli danışmanından söz ediyoruz. Hükümet hemen açıklama yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Gelişme, Sanchez hükümetinin zaten çeşitli yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu dönemde geldi.Zapatero dönemi ve tartışmalarJose Luis Rodriguez Zapatero, 2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanı olarak görev yaptı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri olan Zapatero, özellikle ekonomik kriz dönemindeki politikaları ve Venezuela ile yakın ilişkileri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağında kaldı.Son yıllarda adı, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan kamu desteğiyle ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. İspanyol yargısı, eski başbakan hakkında nüfuz ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla resmi soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/dso-ebola-salgini-2-ayda-bitmeyebilir-1105856710.html
venezuela
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856552_0:10:1024:778_1920x0_80_0_0_167ec8d9f2b8f05d322931b8ac30dc89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose luis rodriguez zapatero, francisco franco, venezuela, halk partisi (i̇spanya) (pp), yolsuzluk, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
jose luis rodriguez zapatero, francisco franco, venezuela, halk partisi (i̇spanya) (pp), yolsuzluk, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
İspanya’da yolsuzluk iddiaları: Eski Başbakan Zapatero hakkında soruşturma
İspanya'da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eski lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero, yabancı hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen bir kara para aklama davasında sanık olarak mahkemeye ifade vermeye çağrıldı.
Zapatero hakkında yürütülen soruşturmanın merkezinde, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan 53 milyon euroluk kamu desteği bulunuyor. İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, Zapatero’nun 2 Haziran’da ifade vermek üzere çağrıldığını açıkladı. Eski başbakan ise suçlamaları reddederek mart ayında Senato’da verdiği ifadede, "Plus Ultra’dan hiçbir komisyon almadım" dedi.
Havayolu şirketine kamu desteği gündemde
Pandemi döneminde stratejik şirketleri desteklemek amacıyla oluşturulan kamu fonundan yararlanan Plus Ultra, uzun süredir İspanya’da tartışma konusu oluyordu. Muhalefet partileri, şirketin mali yapısı ve Venezuela bağlantıları nedeniyle hükümeti eleştiriyordu.
Bu süreç, diktatör Francisco Franco’nun ölümünün ardından demokrasiye geçen İspanya’da, ilk kez bir eski başbakanın resmi soruşturma kapsamına alınması anlamına geliyor.
Sanchez hükümeti üzerindeki baskı büyüyor
Muhafazakar Halk Partisi (PP), gelişmenin ardından Başbakan Pedro Sanchez’den acil açıklama istedi. Muhalefet temsilcilerinden Miguel Tellado, "Sadece eski başbakandan değil, Sanchez’in en önemli danışmanından söz ediyoruz. Hükümet hemen açıklama yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Gelişme, Sanchez hükümetinin zaten çeşitli yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olduğu dönemde geldi.
Zapatero dönemi ve tartışmalar
Jose Luis Rodriguez Zapatero, 2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanı olarak görev yaptı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri olan Zapatero, özellikle ekonomik kriz dönemindeki politikaları ve Venezuela ile yakın ilişkileri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağında kaldı.
Son yıllarda adı, Venezuela bağlantılı havayolu şirketi Plus Ultra’ya sağlanan kamu desteğiyle ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. İspanyol yargısı, eski başbakan hakkında nüfuz ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla resmi soruşturma başlattı.