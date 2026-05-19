DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir

Sputnik Türkiye

2026-05-19T15:07+0300

Tedros, Dünya Sağlık Asamblesi üyelerine yaptığı açıklamada, salgının Ituri eyaletinde 30 doğrulanmış vakaya ulaştığını, Uganda’nın başkenti Kampala’da ise 1 vaka ve 1 ölüm olduğunu belirtti. Ayrıca bir Amerikan vatandaşının testinin pozitif çıktığı ve Almanya’ya nakledildiği bilgisini paylaştı.‘İki ayda bitmez’ uyarısıSalgının sahada devam eden operasyonlarla izlendiğini belirten Tedros, sayıların değişebileceğini söyledi. DSÖ’nün DKC Temsilcisi Anne Ancia ise sahadan verdiği mesajda iyimser olmadıklarını söyledi: “İki ay içinde bu salgının biteceğini düşünmüyorum.” Ancia, daha önceki bir Ebola salgınının iki yıl sürdüğünü hatırlattı.Tedros, salgını uluslararası endişe verici halk sağlığı acil durumu (PHEIC) ilan ettiğini de hatırlatarak, “Bu kararı hafife almadım” dedi. DSÖ Acil Durum Komitesi, salgınla mücadele için tavsiyelerde bulunmak üzere bugün toplanıyor.Kentlerde yayılma endişesiSalgının özellikle kent alanlarında yayılması, sağlık çalışanları arasında görülen vakalar ve bölgedeki yoğun nüfus hareketleri endişeleri artırıyor. Ituri eyaleti “yüksek güvensizlik” seviyesinde, 2025’in sonlarından beri yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son iki ayda 100 binden fazla kişi yerinden edildi.Tedros, “Ebola salgınlarında yerinden edilmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz” diyerek, çatışma ve göçün salgını kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.Ebola virüsü ve geçmiş salgınlarBu salgına Bundibugyo virüsünün yol açtığı tespit edildi. Bu tür için henüz onaylanmış aşı veya tedavi bulunmuyor. Ebola, enfekte kişilerin veya hayvanların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Bölgede 2018-2020 yıllarında Zaire suşuyla yaşanan salgın, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını olmuş ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O dönemde de silahlı çatışmalar uluslararası müdahaleyi büyük ölçüde engellemişti.Salgın şu anda Ituri’nin Bunia, Kuzey Kivu’nun Goma ve diğer bazı bölgelerde görülüyor. DSÖ yetkilileri, izleme, temas takibi ve laboratuvar test kapasitesini artırmaya çalıştıklarını açıkladı.

