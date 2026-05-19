Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/dso-ebola-salgini-2-ayda-bitmeyebilir-1105856710.html
DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir
DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir
Sputnik Türkiye
DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir
2026-05-19T15:07+0300
2026-05-19T15:07+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856098_0:21:768:453_1920x0_80_0_0_aef094a61a1a22b091a21af813132ee8.png
Tedros, Dünya Sağlık Asamblesi üyelerine yaptığı açıklamada, salgının Ituri eyaletinde 30 doğrulanmış vakaya ulaştığını, Uganda’nın başkenti Kampala’da ise 1 vaka ve 1 ölüm olduğunu belirtti. Ayrıca bir Amerikan vatandaşının testinin pozitif çıktığı ve Almanya’ya nakledildiği bilgisini paylaştı.‘İki ayda bitmez’ uyarısıSalgının sahada devam eden operasyonlarla izlendiğini belirten Tedros, sayıların değişebileceğini söyledi. DSÖ’nün DKC Temsilcisi Anne Ancia ise sahadan verdiği mesajda iyimser olmadıklarını söyledi: “İki ay içinde bu salgının biteceğini düşünmüyorum.” Ancia, daha önceki bir Ebola salgınının iki yıl sürdüğünü hatırlattı.Tedros, salgını uluslararası endişe verici halk sağlığı acil durumu (PHEIC) ilan ettiğini de hatırlatarak, “Bu kararı hafife almadım” dedi. DSÖ Acil Durum Komitesi, salgınla mücadele için tavsiyelerde bulunmak üzere bugün toplanıyor.Kentlerde yayılma endişesiSalgının özellikle kent alanlarında yayılması, sağlık çalışanları arasında görülen vakalar ve bölgedeki yoğun nüfus hareketleri endişeleri artırıyor. Ituri eyaleti “yüksek güvensizlik” seviyesinde, 2025’in sonlarından beri yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son iki ayda 100 binden fazla kişi yerinden edildi.Tedros, “Ebola salgınlarında yerinden edilmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz” diyerek, çatışma ve göçün salgını kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.Ebola virüsü ve geçmiş salgınlarBu salgına Bundibugyo virüsünün yol açtığı tespit edildi. Bu tür için henüz onaylanmış aşı veya tedavi bulunmuyor. Ebola, enfekte kişilerin veya hayvanların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Bölgede 2018-2020 yıllarında Zaire suşuyla yaşanan salgın, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını olmuş ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O dönemde de silahlı çatışmalar uluslararası müdahaleyi büyük ölçüde engellemişti.Salgın şu anda Ituri’nin Bunia, Kuzey Kivu’nun Goma ve diğer bazı bölgelerde görülüyor. DSÖ yetkilileri, izleme, temas takibi ve laboratuvar test kapasitesini artırmaya çalıştıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/ebola-salgini-ugandaya-sicradi-almanyadan-seyahat-uyarisi-1105830901.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105856098_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_6df991c08667768d0afe40a39d5c6271.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, haberler
dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, haberler

DSÖ: Ebola salgını 2 ayda bitmeyebilir

15:07 19.05.2026
© Fotoğraf : WHODSÖ Ebola için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yardım gönderiyor
DSÖ Ebola için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yardım gönderiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© Fotoğraf : WHO
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DKC) Ebola salgınının ölçeği ve hızından derin endişe duyduklarını açıkladı. Salgında şu ana kadar en az 500 şüpheli vaka ve 131 şüpheli ölüm tespit edildi. 1 Amerikan vatandaşı da pozitif çıktı.
Tedros, Dünya Sağlık Asamblesi üyelerine yaptığı açıklamada, salgının Ituri eyaletinde 30 doğrulanmış vakaya ulaştığını, Uganda’nın başkenti Kampala’da ise 1 vaka ve 1 ölüm olduğunu belirtti. Ayrıca bir Amerikan vatandaşının testinin pozitif çıktığı ve Almanya’ya nakledildiği bilgisini paylaştı.

‘İki ayda bitmez’ uyarısı

Salgının sahada devam eden operasyonlarla izlendiğini belirten Tedros, sayıların değişebileceğini söyledi. DSÖ’nün DKC Temsilcisi Anne Ancia ise sahadan verdiği mesajda iyimser olmadıklarını söyledi: “İki ay içinde bu salgının biteceğini düşünmüyorum.” Ancia, daha önceki bir Ebola salgınının iki yıl sürdüğünü hatırlattı.
Tedros, salgını uluslararası endişe verici halk sağlığı acil durumu (PHEIC) ilan ettiğini de hatırlatarak, “Bu kararı hafife almadım” dedi. DSÖ Acil Durum Komitesi, salgınla mücadele için tavsiyelerde bulunmak üzere bugün toplanıyor.

Kentlerde yayılma endişesi

Salgının özellikle kent alanlarında yayılması, sağlık çalışanları arasında görülen vakalar ve bölgedeki yoğun nüfus hareketleri endişeleri artırıyor. Ituri eyaleti “yüksek güvensizlik” seviyesinde, 2025’in sonlarından beri yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son iki ayda 100 binden fazla kişi yerinden edildi.
Tedros, “Ebola salgınlarında yerinden edilmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz” diyerek, çatışma ve göçün salgını kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.

Ebola virüsü ve geçmiş salgınlar

Bu salgına Bundibugyo virüsünün yol açtığı tespit edildi. Bu tür için henüz onaylanmış aşı veya tedavi bulunmuyor. Ebola, enfekte kişilerin veya hayvanların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.
Ortalama ölüm oranı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.
Bölgede 2018-2020 yıllarında Zaire suşuyla yaşanan salgın, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını olmuş ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O dönemde de silahlı çatışmalar uluslararası müdahaleyi büyük ölçüde engellemişti.
Salgın şu anda Ituri’nin Bunia, Kuzey Kivu’nun Goma ve diğer bazı bölgelerde görülüyor. DSÖ yetkilileri, izleme, temas takibi ve laboratuvar test kapasitesini artırmaya çalıştıklarını açıkladı.
Ebola virüsü. Bilim adamı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
SAĞLIK
Ebola salgını sınır ötesine sıçradı, 'geç tespit' endişesi, Almanya’dan seyahat uyarısı
Dün, 16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала