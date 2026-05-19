Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Vali Tuncay Sonel'in makam araçlarında genç kızın DNA'sı aranacak

Gülistan Doku soruşturması genişletildi. Soruşturma kapsamında tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 3 makam arabası ile Tunceli İl Özel İderesi Genel...

Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 araç, DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. İddialara göre, Doku’nun cansız bedeninin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Araçlarda yapılacak incelemede, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.Doku'nun cansız bedeni bu araçlarda mı taşındı?Sabah'ın haberine göre, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde kullanılan bazı araçlar mercek altına alındı. İddialara göre, Doku’nun cansız bedeninin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda eski vali Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 aracın kriminal incelemeye gönderildiği belirtildi.Valinin oğlunun arabası da incelenmiştiDosyada, eski vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kaybolma döneminde kullandığı belirtilen BMW marka araç da daha önce incelemeye alınmıştı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün söz konusu aracı kullandığı öne sürüldü. Araçla gece saatlerinde hem Tunceli şehir içinde hem de şehir dışında dolaşıldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki gizli tanık beyanlarında da Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği yönünde iddialar yer aldı.İstanbul'dan sonuç çıkmadı araba Ankara'ya gönderildiSoruşturma kapsamında, Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracın daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alındığı ve eski plakanın yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.Satılan aracın yeni sahibine ulaşıldı. Araç, sahibinin muvafakatiyle incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kriminal incelemede somut bir bulguya ulaşılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine aracın da Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na sevk edildiği belirtildi.

