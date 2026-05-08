Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Yorgun, üşümüş ve rengi atmıştı'

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolmadan önce kaldığı evin sahibi öğretim görevlisi H.K., genç...

2026-05-08T18:10+0300

Tunceli’de yıllardır kayıp olarak aranan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi H.K., genç kızın kaybolmadan önceki son gecesine ilişkin dikkat çeken ifadeler verdi.'Çok stresli ve i̇çe kapanık bir öğrenciydi'Sabah'ın haberine göre, öğretim görevlisi H.K., Gülistan Doku’yu öğrencisi ve danışanı olması nedeniyle yakından tanıdığını belirtti. H.K., genç kızın okulda yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:"Ders dışında Gülistan Doku ile odamda ilk görüşmem, okul öğretmeni ile aralarında yaşadığı sıkıntıları bana anlatması ile başlamıştır. Bu vesile ile öğrenci ile ara ara sorunlar üzerine konuşmalarım oldu. Şahsın hocası ile aralarındaki konudan dolayı çok stresli, çok üzgün içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemledim. Haksızlığa uğramaya dayanamadığını konuşmalarında bana söyledi."Gece saatlerinde yardım i̇stediH.K., Gülistan’ın 4 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında WhatsApp üzerinden kendisine mesaj attığını ve Hanımeli Kafe’de işe başladığını söylediğini belirtti. Gece saatlerinde genç kızın kendisine “durakta bekliyorum” şeklinde mesaj attığını anlatan H.K., yurda giriş saatini kaçırdığı için Gülistan’a evinde kalabileceğini söylediğini ifade etti.'Yorgun, üşümüş ve rengi atmıştı'Öğretim görevlisi H.K., Gülistan Doku’nun gece saatlerinde evine geldiğinde kötü durumda olduğunu anlattı. İfadesinde şu sözlere yer verdi:"Geldiğinde üşümüş halde yorgun ve rengi atmış bir şekilde hali vardı, duygusal olarak ağlayacak bir vaziyette idi ve bana ben sizi bu saatte rahatsız ettim, kalacak başka bir yerim yoktu dedi."Eski erkek arkadaşıyla yaşadığı olayları anlattıH.K., Gülistan’ın kendisine eski erkek arkadaşı Zeyn ile yaşadığı olayları anlattığını söyledi.Genç kızın, Hanımeli Kafe’de eski erkek arkadaşıyla görüştüğünü, daha sonra Zeyn’in ailesinin evine gittiklerini ve dönüşte aralarında tartışma çıktığını ifade ettiği aktarıldı.İfadeye göre Gülistan, tartışma sırasında polisin olay yerine geldiğini ancak herhangi bir şikayette bulunmadığı için işlem yapılmadığını anlattı.'Yaşananlar onu çok sarstı'Öğretim görevlisi H.K., Gülistan’ın yaşadığı olayların ardından psikolojik olarak büyük bir çöküntü içinde olduğunu belirtti.Genç kızın o gece kahvaltı yapmadığını ve sabaha kadar üzgün bir ruh halinde olduğunu ifade etti.Son kez sabah saatlerinde görüldüH.K., Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 günü saat 09.30 sıralarında evden ayrıldığını söyledi.İfadesinde şu bilgileri paylaştı:"Ruh halinin kötü olduğunu gördüğümden dolayı ona yurda gidince bana mutlaka haber ver dedim. O da ben biraz yürüyüş yapacağım ondan sonra yurda geçeceğim dedi."H.K., Gülistan’ı en son evden ayrıldığı sırada gördüğünü belirtti.

