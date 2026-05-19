Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Putin, iki günlük ziyaret için Çin'de
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'e ulaştı. Putin'in yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
18:37 19.05.2026 (güncellendi: 22:41 19.05.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'e ulaştı. Putin'in yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.
Putin, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.
Rus liderin ziyaretin ana gündemini yarın yapılacak görüşmeler oluşturacak. Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önce dar kapsamlı (baş başa), ardından da heyetlerin katılımıyla genişletilmiş formatta bir araya gelecek.
Ziyaretin ana programı Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Program, Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama töreniyle başlayacak. Törenin ardından Putin ve Çinli mevkidaşı, Büyük Halk Salonu'nda görüşmelere geçecek.
İki tarafın, kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzalaması planlanıyor. Ziyaret kapsamında ayrıca sanayi, ticaret, ulaşım, inşaat, nükleer enerji, eğitim, sinema ve haber ajansları arasında işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan 40'a yakın belgenin imzalanması bekleniyor.
Görüşmelerin ardından liderler, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Putin ve Şi, günün ilerleyen saatlerinde Rusya-Çin Eğitimde İşbirliği Yılları'nın açılış törenine de katılacak. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Çiang ile ticaret konularını ayrı bir görüşmede ele alacak.
Çarşamba akşamı Rus liderin onuruna resmi bir resepsiyon verilecek. Programın son bölümünde ise Putin ve Şi, bir çay sohbeti eşliğinde bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, bu gayriresmi görüşme ziyaretin en önemli anlarından biri olacak ve liderler bu sayede en hassas konuları ve güncel uluslararası gündemi dostane ve samimi bir ortamda ele alma fırsatı bulacak.
Putin, Çin'i ziyaret ediyor: İkili görüşmeler ve Eğitim Yılları'nın açılışı
