https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/denetim-serbestlik-mudurlugune-rusvet-baskini-9-supheli-tutuklandi-1105861254.html

Denetim Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet baskını: 9 şüpheli tutuklandı

Denetim Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet baskını: 9 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T17:18+0300

2026-05-19T17:18+0300

2026-05-19T17:18+0300

türki̇ye

türkiye

rüşvet

rüşvet teklifi

rüşvetçilik

rüşvetle mücadele çalışma grubu

memur

memur maaşı

memur alımı

denetimli serbestlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103306/16/1033061683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ffb7cc41ed7257888ba220002c62ac5f.jpg

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin rüşvet suçuna karıştığı iddiaları üzerine harekete geçti.Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak ettiği öne sürülen kişilerin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/merkezefendi-belediyesine-yonelik-rusvet-sorusturmasi-12-supheli-tutuklandi-1105838739.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, memur, memur maaşı, memur alımı, denetimli serbestlik, denetimli serbestlik müdürlüğü