Denetim Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet baskını: 9 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T17:18+0300
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin rüşvet suçuna karıştığı iddiaları üzerine harekete geçti.Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak ettiği öne sürülen kişilerin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, memur, memur maaşı, memur alımı, denetimli serbestlik, denetimli serbestlik müdürlüğü
