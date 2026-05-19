https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/cift-koltuklu-su-57nin-prototipi-ilk-test-ucusunu-basariyla-gerceklestirdi-1105866203.html
Çift koltuklu Su-57'nin prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Çift koltuklu Su-57'nin prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T22:13+0300
2026-05-19T22:13+0300
2026-05-19T22:13+0300
dünya
denis manturov
rusya
su-57
avcı uçağı
prototip
test uçuşu
sergey bogdan
rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/63/1040036371_0:130:2210:1373_1920x0_80_0_0_33d89ecdbb4368542484b9eb697bccc8.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Manturov, uçağın hem eğitim/taarruz hem de hava muharebe yönetimi görevleri üstlenecek şekilde geliştirildiğini belirtti.Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından geliştirilen yeni uçak, Su-57D olarak adlandırıldı. Uçuşu, Rusya Kahramanı test pilotu Sergey Bogdan gerçekleştirdi. Uçuşun planlandığı gibi normal geçtiği kaydedildi.Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil havacılık kompleksini geliştirmeye ve işlevselliğini genişletmeye devam ediyor. OAK Genel Müdürü Vadim Badeha, uçağın çift koltuklu versiyonunun dış pazarlardaki başarısına önemli ölçüde katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti.Çok fonksiyonlu avcı uçağı Su-57, geniş bir yelpazedeki muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı. Hava, kara ve deniz hedeflerini vurabilen uçak; gece-gündüz, zor meteorolojik şartlarda ve yoğun elektronik karıştırma ortamında görev yapabiliyor Düşük görünürlüğü (hayalet özelliği) sayesinde, modern hava savunma sistemlerinin aktif olduğu koşullarda dahi hedefleri imha edebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-donbassta-bir-yerlesimin-daha-kontrolu-1105730721.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/63/1040036371_103:0:2107:1503_1920x0_80_0_0_36981bd20205097a32a7881c23524d3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
denis manturov, rusya, su-57, avcı uçağı, prototip, test uçuşu, sergey bogdan, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)
denis manturov, rusya, su-57, avcı uçağı, prototip, test uçuşu, sergey bogdan, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)
Çift koltuklu Su-57'nin prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Manturov, uçağın hem eğitim/taarruz hem de hava muharebe yönetimi görevleri üstlenecek şekilde geliştirildiğini belirtti.
Üreticilerimiz tarafından inisiyatif alınarak geliştirilen bu uçak, benzersiz savaş özelliklerinin yanı sıra, bir eğitim-savaş uçağı ve bir savaş yönetim uçağı işlevselliğine de sahip olacak.
Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından geliştirilen yeni uçak, Su-57D olarak adlandırıldı. Uçuşu, Rusya Kahramanı test pilotu Sergey Bogdan gerçekleştirdi. Uçuşun planlandığı gibi normal geçtiği kaydedildi.
Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil havacılık kompleksini geliştirmeye ve işlevselliğini genişletmeye devam ediyor. OAK Genel Müdürü Vadim Badeha, uçağın çift koltuklu versiyonunun dış pazarlardaki başarısına önemli ölçüde katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti.
Çok fonksiyonlu avcı uçağı Su-57, geniş bir yelpazedeki muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı. Hava, kara ve deniz hedeflerini vurabilen uçak; gece-gündüz, zor meteorolojik şartlarda ve yoğun elektronik karıştırma ortamında görev yapabiliyor Düşük görünürlüğü (hayalet özelliği) sayesinde, modern hava savunma sistemlerinin aktif olduğu koşullarda dahi hedefleri imha edebiliyor.