Çift koltuklu Su-57'nin prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T22:13+0300

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağının çift koltuklu prototipinin ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Manturov, uçağın hem eğitim/taarruz hem de hava muharebe yönetimi görevleri üstlenecek şekilde geliştirildiğini belirtti.Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından geliştirilen yeni uçak, Su-57D olarak adlandırıldı. Uçuşu, Rusya Kahramanı test pilotu Sergey Bogdan gerçekleştirdi. Uçuşun planlandığı gibi normal geçtiği kaydedildi.Birleşik Uçak Şirketi (OAK), beşinci nesil havacılık kompleksini geliştirmeye ve işlevselliğini genişletmeye devam ediyor. OAK Genel Müdürü Vadim Badeha, uçağın çift koltuklu versiyonunun dış pazarlardaki başarısına önemli ölçüde katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti.Çok fonksiyonlu avcı uçağı Su-57, geniş bir yelpazedeki muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı. Hava, kara ve deniz hedeflerini vurabilen uçak; gece-gündüz, zor meteorolojik şartlarda ve yoğun elektronik karıştırma ortamında görev yapabiliyor Düşük görünürlüğü (hayalet özelliği) sayesinde, modern hava savunma sistemlerinin aktif olduğu koşullarda dahi hedefleri imha edebiliyor.

