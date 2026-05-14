Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-donbassta-bir-yerlesimin-daha-kontrolu-1105730721.html
Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi
Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahlarla yoğun... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T13:29+0300
2026-05-14T13:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Kinjal hipersonik füzeler dahil kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, hava üslerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerini vurduğu bildirildi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.190 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 390 uçak tipi İHA'yı önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/beyaz-saray-trump-ve-si-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmamasi-konusunda-anlasti-1105727847.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bd8c265f0f95a5ae6071762a50e51bc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi

13:29 14.05.2026 (güncellendi: 13:30 14.05.2026)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Kinjal hipersonik füzeler dahil kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, hava üslerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerini vurduğu bildirildi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.190 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 390 uçak tipi İHA'yı önledi.
Çin ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump ve Şi, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştı
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала