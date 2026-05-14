https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-donbassta-bir-yerlesimin-daha-kontrolu-1105730721.html

Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi

Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahlarla yoğun... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T13:29+0300

2026-05-14T13:29+0300

2026-05-14T13:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

kinjal

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Kinjal hipersonik füzeler dahil kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, hava üslerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerini vurduğu bildirildi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.190 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 390 uçak tipi İHA'yı önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/beyaz-saray-trump-ve-si-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmamasi-konusunda-anlasti-1105727847.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)