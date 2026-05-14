Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı: Donbass’ta bir yerleşimin daha kontrolü ele geçirildi
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahlarla yoğun... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
13:29 14.05.2026 (güncellendi: 13:30 14.05.2026)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Kinjal hipersonik füzeler dahil kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, hava üslerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerini vurduğu bildirildi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.190 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 390 uçak tipi İHA'yı önledi.