https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/aziz-yildirim-21-temmuzdaki-sampiyonlar-ligine-tam-takim-hazir-gelecegiz-nerelere-oyuncu-alinacak-1105866902.html
Aziz Yıldırım: 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz, nerelere oyuncu alınacak, her şey belli
Aziz Yıldırım: 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz, nerelere oyuncu alınacak, her şey belli
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceklerini ve nerelere oyuncu alınacağına dair de her şeyin belli olduğunu... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T23:08+0300
2026-05-19T23:08+0300
2026-05-19T23:13+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
alex de souza
yıldız
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098159534_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_710f32f74c870e76589dafcabc765dd6.jpg
Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda taraftarlarla bir araya gedi. Burada konuşma yapan Yıldırım, bundan önceki konuşmalarında neden aday olduğunu, neler yapılması gerektiğini anlattığını, espri yaptığı noktalarda yanlış anlaşılmalar olduğunu söyledi."Bütün amacımız, bu yıl şampiyon olabilmek" diyen Yıldırım, ondan sonra kurdukları sistemle gençlerin devam edeceğini ve 2001-2011 yılları arasındaki gibi başarılı bir takım yapmak için hep beraber yola çıkılacağını ifade etti.'Eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak'Yıldırım, çok değerli kişilerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:Sponsorlukları da geliştireceklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Parasal konuları aşacağız. Hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığımda, bir gün para konuşmadık. Sanki fenerbank vardı, biz oradan aldık, harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz oluşturuyorduk, yine oluşturacağız. Fenerbahçe, her zaman maddi kaynakları bulur" dedi.Taraftarların sorularını da cevaplandıran Yıldırım, bir soru üzerine, şöyle konuştu:Yıldırım, "Stadyumdaki maraton heyet tribünü ile ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusuna, "Benim kalbimden orayı eski haline getirmek, eski haliyle belki de bağıran insanları oraya toplamak olabilir" yanıtını verdi.Bir taraftarın, "Ben konuşursam yer yerinden oynar" sözünü hatırlatması üzerine Aziz Yıldırım, "Ben onu söylerken, futbol veya diğer branşlarla ilgili söylemedim. O konu, başka bir konu. Siz hepiniz onu sporla ilgili zannettiniz. O anlamda söylemedim. Başka bir konu veya konular. Ben yurt dışında yaşayamam" yorumunu yaptı.'Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir'Fikstürle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:Gerekirse 2 yıldız da alınabileceğini aktaran Yıldırım, "Alacağımız oyuncuların hepsinin değeri, Appiah, Deivid, Nobre gibi olacak" şeklinde konuştu.'Bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız'Seçimden sonrasına değinen Yıldırım, "21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alınacak, her şey belli. Rahat olun, çalışıyoruz" dedi.Başkan adayı Yıldırım, "El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bir insan bu kadar iddialı konuşamaz ama biz, konuşuyoruz. Onlar, 12-14 sene şampiyon olamadı. Sonunda şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde 12 senelik başarısızlık yok. Biz, alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/kayserispor-tffye-basvurdu-super-lig-tescil-edilmesin-1105861752.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098159534_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_31141b561244d99c8c868bf8724ce098.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aziz yıldırım, fenerbahçe, alex de souza, yıldız, transfer
aziz yıldırım, fenerbahçe, alex de souza, yıldız, transfer
Aziz Yıldırım: 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz, nerelere oyuncu alınacak, her şey belli
23:08 19.05.2026 (güncellendi: 23:13 19.05.2026)
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceklerini ve nerelere oyuncu alınacağına dair de her şeyin belli olduğunu söyleyerek, Fenerbahçe taraftarına "Rahat olun, çalışıyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda taraftarlarla bir araya gedi. Burada konuşma yapan Yıldırım, bundan önceki konuşmalarında neden aday olduğunu, neler yapılması gerektiğini anlattığını, espri yaptığı noktalarda yanlış anlaşılmalar olduğunu söyledi.
"Bütün amacımız, bu yıl şampiyon olabilmek" diyen Yıldırım, ondan sonra kurdukları sistemle gençlerin devam edeceğini ve 2001-2011 yılları arasındaki gibi başarılı bir takım yapmak için hep beraber yola çıkılacağını ifade etti.
'Eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak'
Yıldırım, çok değerli kişilerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:
Bu yönetim kurulu, önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak. Hem kalite hem de maddi anlamda değerli insanların olduğu bir yönetim. Eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak ve bizimle çalışacak, hareket edecekler. İktisadi projelerin geleceğe dönük hazırlığını da ayrıca yapacağız. Stadın kapasitesiyle ilgili ön izinlerini aldıktan sonra da yapımıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Büyük ihtimalle
Sponsorlukları da geliştireceklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Parasal konuları aşacağız. Hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığımda, bir gün para konuşmadık. Sanki fenerbank vardı, biz oradan aldık, harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz oluşturuyorduk, yine oluşturacağız. Fenerbahçe, her zaman maddi kaynakları bulur" dedi.
Taraftarların sorularını da cevaplandıran Yıldırım, bir soru üzerine, şöyle konuştu:
Hiçbir konuyu bilmiyoruz. Çünkü hiçbir şeffaflık yok. Bilen var mı bazı konuları, kimse bilmez. Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var? Bilen var mı? Hangi oyuncuyu, kaça aldık? Alex'i transfer ettik, 5 milyon dolardı bonservisi. Uruguay üzerinden transfer yaptık. Gittiler bir bankadan, ne kadar para verdiğimiz öğrendiler, sonra gazeteye anlattılar. Biz, her şeyi şeffaf yapıyorduk, yine yapacağız. Mümkün mertebe gizli kalmaması ve herkesin öğrenmesi için açık olacağız.
Yıldırım, "Stadyumdaki maraton heyet tribünü ile ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusuna, "Benim kalbimden orayı eski haline getirmek, eski haliyle belki de bağıran insanları oraya toplamak olabilir" yanıtını verdi.
Bir taraftarın, "Ben konuşursam yer yerinden oynar" sözünü hatırlatması üzerine Aziz Yıldırım, "Ben onu söylerken, futbol veya diğer branşlarla ilgili söylemedim. O konu, başka bir konu. Siz hepiniz onu sporla ilgili zannettiniz. O anlamda söylemedim. Başka bir konu veya konular. Ben yurt dışında yaşayamam" yorumunu yaptı.
'Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir'
Fikstürle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:
Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz, 2 santrfor almak. Bu çalışma, yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yaparız. Benim geçmiş tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi 'Bir tane yıldız olabilir.' diyorum. 'Vay, başka almıyor, bir tane alıyor. Para yok." diyor, bir şey söylüyorlar. Kulübün içine girmeden biz, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? ne kadar parası var? Biz, koyacağız, orası kesin ama limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok, duyumla. Biz, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalitesini artıracağız. Bunun için dedim ki 'Bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun.' Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir.
Gerekirse 2 yıldız da alınabileceğini aktaran Yıldırım, "Alacağımız oyuncuların hepsinin değeri, Appiah, Deivid, Nobre gibi olacak" şeklinde konuştu.
'Bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız'
Seçimden sonrasına değinen Yıldırım, "21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alınacak, her şey belli. Rahat olun, çalışıyoruz" dedi.
Başkan adayı Yıldırım, "El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bir insan bu kadar iddialı konuşamaz ama biz, konuşuyoruz. Onlar, 12-14 sene şampiyon olamadı. Sonunda şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde 12 senelik başarısızlık yok. Biz, alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.