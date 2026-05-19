Aziz Yıldırım: 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz, nerelere oyuncu alınacak, her şey belli

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceklerini ve nerelere oyuncu alınacağına dair de her şeyin belli olduğunu... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T23:13+0300

Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda taraftarlarla bir araya gedi. Burada konuşma yapan Yıldırım, bundan önceki konuşmalarında neden aday olduğunu, neler yapılması gerektiğini anlattığını, espri yaptığı noktalarda yanlış anlaşılmalar olduğunu söyledi."Bütün amacımız, bu yıl şampiyon olabilmek" diyen Yıldırım, ondan sonra kurdukları sistemle gençlerin devam edeceğini ve 2001-2011 yılları arasındaki gibi başarılı bir takım yapmak için hep beraber yola çıkılacağını ifade etti.'Eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak'Yıldırım, çok değerli kişilerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:Sponsorlukları da geliştireceklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Parasal konuları aşacağız. Hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığımda, bir gün para konuşmadık. Sanki fenerbank vardı, biz oradan aldık, harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz oluşturuyorduk, yine oluşturacağız. Fenerbahçe, her zaman maddi kaynakları bulur" dedi.Taraftarların sorularını da cevaplandıran Yıldırım, bir soru üzerine, şöyle konuştu:Yıldırım, "Stadyumdaki maraton heyet tribünü ile ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusuna, "Benim kalbimden orayı eski haline getirmek, eski haliyle belki de bağıran insanları oraya toplamak olabilir" yanıtını verdi.Bir taraftarın, "Ben konuşursam yer yerinden oynar" sözünü hatırlatması üzerine Aziz Yıldırım, "Ben onu söylerken, futbol veya diğer branşlarla ilgili söylemedim. O konu, başka bir konu. Siz hepiniz onu sporla ilgili zannettiniz. O anlamda söylemedim. Başka bir konu veya konular. Ben yurt dışında yaşayamam" yorumunu yaptı.'Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir'Fikstürle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:Gerekirse 2 yıldız da alınabileceğini aktaran Yıldırım, "Alacağımız oyuncuların hepsinin değeri, Appiah, Deivid, Nobre gibi olacak" şeklinde konuştu.'Bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız'Seçimden sonrasına değinen Yıldırım, "21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alınacak, her şey belli. Rahat olun, çalışıyoruz" dedi.Başkan adayı Yıldırım, "El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bir insan bu kadar iddialı konuşamaz ama biz, konuşuyoruz. Onlar, 12-14 sene şampiyon olamadı. Sonunda şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde 12 senelik başarısızlık yok. Biz, alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.

