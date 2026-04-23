https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/taksi-mali-cihazi-icin-dugmeye-basildi-taksiler-artik-her-yolculukta-fis-kesecek-1105235112.html

'Taksi Mali Cihazı' için düğmeye basıldı: Taksiler artık her yolculukta fiş kesecek

'Taksi Mali Cihazı' için düğmeye basıldı: Taksiler artık her yolculukta fiş kesecek

Sputnik Türkiye

Taksicilerin itirazlarına rağmen 'taksi mali cihazı' için düğmeye basıldı. 1 Eylül'den itibarın taksiler her yolculuk sonunda otomatik fiş kesecek, sistemden... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T13:59+0300

2026-04-23T13:59+0300

2026-04-23T13:59+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

taksi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655519_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75d4ade962dcca592e546255c616d6a7.jpg

Taksi sektöründeki kayıt dışılığı ortadan kaldırmak için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Taksi Mali Cihazı' için düğmeye bastı. 1 Eylül'den itibaren her yolculuk sonunda otomatik fiş kesilecek, sistemden kaçış imkansız hale gelecek.Yüzde 20 KDV içeren fişler otomatik üretilecekNTV'nin haberine göre, Bakanlık, "Taksi Mali Cihazı Teknik Kılavuzu"nu yayımladı. Meslek odalarının vergi oranlarının düşürülmesi yönündeki talepleri ve siyasi temasları sonuçsuz kalırken, Bakanlık geri adım atmadı. Yeni sistemle birlikte taksilerde her seyahat sonunda taksimetreyle uyumlu, yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) içeren fişler otomatik olarak üretilecek ve anlık olarak internet üzerinden Bakanlığa aktarılacak. Örnek vermek gerekirse günde 10 bin lira ciro çeken taksi 2 bin lira sadece KDV ödeyecek. Gelir vergisi, stopaj, gelir geçici vergisi gibi tutarlar da ilgili dönemlerde ödenecek.Taksiciler yüzde 20 Katma Değer Vergisi'ne, kazanca göre değişen ve yüzde 40'a varan gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi vergilere tabi olacaklar. Böylece bu zamana kadar temsili olarak küçük miktarlarda ödedikleri vergiler yerine gelirlerinin yüzde 40-50'sini vergi olarak ödeyecekler.Taksiciler karşı çıkıyorTaksiciler yüzde 1,5 oranında vergi ödenmesini talep ediyor. Araçlarına yakıt aldıklarını, araç alırken ÖTV, KDV ödediklerini, yedek parça aldıklarını, trafik sigortası yaptırdıklarını ve maliyetlerinin her geçen gün arttığını iddia eden taksiciler hasılat bazında yüzde 1,5 vergi istediklerini, yüzde 40-50 civarındaki vergilerin taksi sektörünü bitireceğini belirtiyorlar.Son tarih 1 EylülTaksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tarihine kadar, teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/taksilerde-yeni-donem-taksi-mobil-cihazi-zorunlu-olacak-kartla-odemeyi-kabul-etmek-zorundalar-1103469597.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, vergi, taksi