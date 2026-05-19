Açıklandı: İnsanların çoğu neden sağ elini kullanıyor?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmayla dünya nüfusunun yüzde 90'ının neden sağ elini kullandığını araştırdı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T12:27+0300

Yeni bir bilimsel çalışma, insanların neden büyük ölçüde sağ elini kullandığına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Araştırmacılar, sağlaklığın insan beyninin evrimi ve dik yürüyüşe geçiş süreciyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.Dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 90’ı günlük yaşamda baskın olarak sağ elini kullanıyor. Eğitim araçlarından teknolojik cihazlara kadar pek çok ürün ve sistem de sağ ele göre tasarlanıyor. Bilim insanları ise uzun yıllardır sağ el kullanımının neden bu kadar yaygın olduğunu anlamaya çalışıyor.Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, insanların el tercihine dair izlerin insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar uzandığı ifade edildi. Çalışmaya göre iki ayak üzerinde yürümeye başlanması ve beynin zamanla büyüyüp gelişmesi, sağ el kullanımının yaygın hale gelmesinde önemli rol oynadı.Araştırmacılar, diğer primat türlerinde sağ ve sol el kullanımının daha dengeli dağıldığını, insanlarda ise belirgin bir baskınlık oluştuğunu vurguladı. Uzmanlara göre gelişmiş motor beceriler ve beyin yapısındaki değişimler, tek bir elin daha aktif kullanılmasına zemin hazırladı.Anne karnında başlıyorÇalışmada ayrıca el tercihinin doğumdan önce, anne karnında şekillenmeye başladığına dikkat çekildi. Bu sürecin ergenlik dönemine kadar devam ettiği belirtilirken, çevresel faktörlerin de etkili olduğu kaydedildi. Özellikle çocukluk çağında bir elin daha yoğun kullanılması, kas yapısı ve kemik gelişiminde farklılıklara neden olabiliyor.Bilim insanları, baskın olmayan elin kullanılmasının da beyin üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. “Nöroplastisite” olarak adlandırılan süreç sayesinde beynin yeni sinir bağlantıları kurabildiği ve hareket koordinasyonuyla ilgili bölgelerin güçlenebildiği belirtiliyor.Araştırmacılara göre baskın el daha çok ince motor hareketlerde öne çıkarken, diğer el destekleyici ve dengeleyici görevlerde daha aktif rol üstleniyor.Uzmanlar, sağlaklığın biyolojik kökenlerine dair önemli verilere ulaşılsa da çevresel etkilerin hâlâ belirleyici olduğunu söylüyor. Solak bireylerin ise günlük yaşamda büyük ölçüde sağ el kullanımına göre tasarlanmış sistemlere uyum sağlamak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

