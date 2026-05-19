Yeni araştırma: Fermente gıdalardaki bakteriler vücuttaki mikroplastikleri temizleyebilir
Güney Koreli bilim insanları, kimçide bulunan özel bir probiyotik bakterinin bağırsakta nano plastiklere bağlanarak onların vücuttan atılmasına yardım... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T12:22+0300
Dünya Kimçi Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, fermente gıdalarla ilgili dikkat çeken yeni bir bulguyu ortaya koydu. Kore mutfağının en bilinen yiyeceklerinden biri olan kimçi, lahana ve sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yiyecek olarak biliniyor.
Bilim insanları, kimçiden elde edilen bir bakterinin mikro plastikleremikroplastiklere tutunarak onların dışkı yoluyla atılmasını hızlandırabileceğini belirtti.
Kimçi bakterisi güçlü sonuç verdi
Araştırmacılar, Leuconostoc mesenteroides CBA3656 adlı bakteri türünü inceledi.
Laboratuvar testlerinde bakterinin nanoplastiklere yüzde 87 oranında nano plastikleri bağlandığı görüldü. İnsan bağırsağına benzer koşullarda yapılan deneylerde ise bakterinin etkisini büyük ölçüde koruduğu aktarıldı.
Bilim insanları, bu bakterinin insan sindirim sisteminde de aktif şekilde çalışabileceğini gösterdiğini belirtti.
Araştırmanın baş araştırmacısı Dr. Sehee Lee, "Plastik kirliliği artık sadece çevre sorunu değil, aynı zamanda halk sağlığı sorunu olarak görülüyor" dedi.
Fare deneyinde dikkat çeken sonuç
Araştırmacılar daha sonra probiyotiği fareler üzerinde test etti. Kimçi bakterisini alan farelerin dışkısında nano plastik miktarının diğer farelere göre iki katından fazla olduğu görüldü. Bu durumun, bakterinin bağırsakta plastik parçacıklara bağlanıp onların vücuttan atılmasına yardımcı olabileceğini gösterdiği belirtildi.
Bilim insanları, nano plastiklerin yiyecek ve içeceklerle insan vücuduna girebildiğini, çok küçük boyutları nedeniyle organlarda birikebileceğinden endişe edildiğini ifade etti.
Yeni biyolojik yöntem olabilir
Araştırmacılar, fermente gıdalarda bulunan mikroorganizmaların yalnızca sindirime değil, çevresel kirleticilere karşı da etkili olabileceğini düşünüyor.
Dr. Sehee Lee, "Geleneksel fermente gıdalardan elde edilen mikroorganizmalar bu yeni soruna karşı biyolojik çözüm sunabilir" ifadelerini kullandı.
Araştırma sonuçları, tarım mühendisliği alanında önde gelen bilim dergilerinden Bioresource Technology’de yayımlandı.