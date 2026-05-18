Trump'tan flaş İran açıklaması: Anlaşma i̇çin çaresizler ama akılalmaz belgeler gönderiyorlar

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile bir barış anlaşması yapmak için adeta can attığını iddia etti. Tahran'ın sunduğu belgeleri eleştiren Trump... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fortune dergisine verdiği özel röportajda ABD-İran ilişkileri ve yürütülen müzakerelere dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tahran yönetiminin Washington ile yeni bir barış anlaşması imzalamak konusunda son derece çaresiz olduğunu savunan Trump, taraflar arasında diplomatik bir kriz yaşandığının sinyalini verdi. İran'ın sürekli sesini yükselttiğini belirten Trump, "Size şunu söyleyebilirim: Anlaşma imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir kağıt gönderiyorlar. Ben de 'Delirdiniz mi?' diyorum" ifadelerini kullandı.İran krizi petrol fiyatlarını ve Fed faiz kararını vurabilirRöportajda Orta Doğu gerilimi ve küresel ekonomik yansımalarına da değinen Trump, İran ile yaşanan diplomatik krizin iç piyasayı doğrudan etkilediğini kabul etti. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, ABD'nin enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırıyor. Trump, bu ekonomik tablonun ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak faiz indirimleri adımlarının zamanlamasını erteleyebileceğini ima ederek, "Savaş bitene kadar rakamlara gerçekten bakamazsınız" şeklinde konuştu.Siyaset bilimcilerden 'i̇lerleme yok' analiziYaşanan bu söz düellosu hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, iki ülke arasındaki temasların henüz somut bir sonuca ulaşmadığını belirtti. NEWS.ru portalına konuşan Dudakov, ABD ve İran müzakereleri kapsamında liderlerin karşılıklı pozisyonlarını ilettiğini ancak derin görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurguladı. Uzmana göre, taraflar arasında perde arkasında bir temas trafiği olsa da henüz masada diplomatik ilerleme sağlanabilmiş değil.Tahran'dan yanıt: Pakistan arabuluculuğu devredeTrump'ın iddialarının ardından İran kanadından da resmi açıklama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhayi, düzenlediği basın toplantısında Tahran’ın Washington’a net bir yanıt ilettiğini doğruladı. Bağhayi, ABD’nin İran tarafından hazırlanan taslak karar metni üzerindeki değişiklikleri doğrudan reddettiğini belirtti. Ancak iki ülke arasında arabulucu rolü üstlenen Pakistan aracılığıyla yeni öneriler aldıklarını ifade eden Sözcü Bağhayi, bu önerileri dikkatle inceledikten sonra İran'ın resmi pozisyonunu ve yanıtını aracı ülkeler vasıtasıyla ABD'ye gönderdiklerini açıkladı.

