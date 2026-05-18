https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/trumptan-flas-iran-aciklamasi-anlasma-icin-caresizler-ama-akilalmaz-belgeler-gonderiyorlar-1105825962.html
Trump'tan flaş İran açıklaması: Anlaşma i̇çin çaresizler ama akılalmaz belgeler gönderiyorlar
Trump'tan flaş İran açıklaması: Anlaşma i̇çin çaresizler ama akılalmaz belgeler gönderiyorlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile bir barış anlaşması yapmak için adeta can attığını iddia etti. Tahran'ın sunduğu belgeleri eleştiren Trump... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T13:15+0300
2026-05-18T13:15+0300
2026-05-18T13:15+0300
donald trump
abd
ortadoğu
i̇ran
tahran
pakistan
fed
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105764318_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_df5bf352f046233f63f5c7045de5eafd.jpg
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fortune dergisine verdiği özel röportajda ABD-İran ilişkileri ve yürütülen müzakerelere dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tahran yönetiminin Washington ile yeni bir barış anlaşması imzalamak konusunda son derece çaresiz olduğunu savunan Trump, taraflar arasında diplomatik bir kriz yaşandığının sinyalini verdi. İran'ın sürekli sesini yükselttiğini belirten Trump, "Size şunu söyleyebilirim: Anlaşma imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir kağıt gönderiyorlar. Ben de 'Delirdiniz mi?' diyorum" ifadelerini kullandı.İran krizi petrol fiyatlarını ve Fed faiz kararını vurabilirRöportajda Orta Doğu gerilimi ve küresel ekonomik yansımalarına da değinen Trump, İran ile yaşanan diplomatik krizin iç piyasayı doğrudan etkilediğini kabul etti. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, ABD'nin enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırıyor. Trump, bu ekonomik tablonun ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak faiz indirimleri adımlarının zamanlamasını erteleyebileceğini ima ederek, "Savaş bitene kadar rakamlara gerçekten bakamazsınız" şeklinde konuştu.Siyaset bilimcilerden 'i̇lerleme yok' analiziYaşanan bu söz düellosu hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, iki ülke arasındaki temasların henüz somut bir sonuca ulaşmadığını belirtti. NEWS.ru portalına konuşan Dudakov, ABD ve İran müzakereleri kapsamında liderlerin karşılıklı pozisyonlarını ilettiğini ancak derin görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurguladı. Uzmana göre, taraflar arasında perde arkasında bir temas trafiği olsa da henüz masada diplomatik ilerleme sağlanabilmiş değil.Tahran'dan yanıt: Pakistan arabuluculuğu devredeTrump'ın iddialarının ardından İran kanadından da resmi açıklama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhayi, düzenlediği basın toplantısında Tahran’ın Washington’a net bir yanıt ilettiğini doğruladı. Bağhayi, ABD’nin İran tarafından hazırlanan taslak karar metni üzerindeki değişiklikleri doğrudan reddettiğini belirtti. Ancak iki ülke arasında arabulucu rolü üstlenen Pakistan aracılığıyla yeni öneriler aldıklarını ifade eden Sözcü Bağhayi, bu önerileri dikkatle inceledikten sonra İran'ın resmi pozisyonunu ve yanıtını aracı ülkeler vasıtasıyla ABD'ye gönderdiklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/endonezyada-hantavirus-alarmi-jakartada-yeni-vakalar-tespit-edildi-havalimanlarinda-onlemler-1105820594.html
i̇ran
tahran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105764318_30:0:939:682_1920x0_80_0_0_94e50f0c2c72d30b633a44ba91382468.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, ortadoğu, i̇ran, tahran, pakistan, fed
donald trump, abd, ortadoğu, i̇ran, tahran, pakistan, fed
Trump'tan flaş İran açıklaması: Anlaşma i̇çin çaresizler ama akılalmaz belgeler gönderiyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile bir barış anlaşması yapmak için adeta can attığını iddia etti. Tahran'ın sunduğu belgeleri eleştiren Trump, Ortadoğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükselttiğini ve Fed'in faiz kararını etkileyebileceğini belirtti. İran ise Pakistan arabuluculuğuyla ABD'ye yanıt verdiklerini açı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fortune dergisine verdiği özel röportajda ABD-İran ilişkileri ve yürütülen müzakerelere dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tahran yönetiminin Washington ile yeni bir barış anlaşması imzalamak konusunda son derece çaresiz olduğunu savunan Trump, taraflar arasında diplomatik bir kriz yaşandığının sinyalini verdi. İran'ın sürekli sesini yükselttiğini belirten Trump, "Size şunu söyleyebilirim: Anlaşma imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir kağıt gönderiyorlar. Ben de 'Delirdiniz mi?' diyorum" ifadelerini kullandı.
İran krizi petrol fiyatlarını ve Fed faiz kararını vurabilir
Röportajda Orta Doğu gerilimi ve küresel ekonomik yansımalarına da değinen Trump, İran ile yaşanan diplomatik krizin iç piyasayı doğrudan etkilediğini kabul etti. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, ABD'nin enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırıyor. Trump, bu ekonomik tablonun ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak faiz indirimleri adımlarının zamanlamasını erteleyebileceğini ima ederek, "Savaş bitene kadar rakamlara gerçekten bakamazsınız" şeklinde konuştu.
Siyaset bilimcilerden 'i̇lerleme yok' analizi
Yaşanan bu söz düellosu hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, iki ülke arasındaki temasların henüz somut bir sonuca ulaşmadığını belirtti. NEWS.ru portalına konuşan Dudakov, ABD ve İran müzakereleri kapsamında liderlerin karşılıklı pozisyonlarını ilettiğini ancak derin görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurguladı. Uzmana göre, taraflar arasında perde arkasında bir temas trafiği olsa da henüz masada diplomatik ilerleme sağlanabilmiş değil.
Tahran'dan yanıt: Pakistan arabuluculuğu devrede
Trump'ın iddialarının ardından İran kanadından da resmi açıklama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhayi, düzenlediği basın toplantısında Tahran’ın Washington’a net bir yanıt ilettiğini doğruladı. Bağhayi, ABD’nin İran tarafından hazırlanan taslak karar metni üzerindeki değişiklikleri doğrudan reddettiğini belirtti. Ancak iki ülke arasında arabulucu rolü üstlenen Pakistan aracılığıyla yeni öneriler aldıklarını ifade eden Sözcü Bağhayi, bu önerileri dikkatle inceledikten sonra İran'ın resmi pozisyonunu ve yanıtını aracı ülkeler vasıtasıyla ABD'ye gönderdiklerini açıkladı.