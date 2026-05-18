İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Şehit aileleri otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi: 42 kişi hastaneye kaldırıldı
Safranbolu'da şehit ailelerinin konakladığı otelde karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 4'ü çocuk 42 kişi hastaneye kaldırıldı. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
12:30 18.05.2026
Edirne'den Safranbolu'ya gezi icin gelen şehit aileleri, kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi. 4'ü çocuk 42 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Şehit aileleri zehirlendi

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne'den gelen şehit ailelerinin konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.
Vali Oktay Çağatay, şehit ailelerini, tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Çağatay, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Bu arada, şehit ailelerinin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.
Alman öğrencinin böcek ilacından zehirlenerek ölümüne dair iddianamenin detayları ortaya çıktı
