Alman öğrencinin böcek ilacından zehirlenerek ölümüne dair iddianamenin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy’de Erasmus öğrencisi olarak yaşayan Alman vatandaşı Marlene Petersen’in, apartmanda yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası zehirlenerek... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T08:19+0300

İstanbul Kadıköy’de Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen’in böcek ilacından yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Tahtakurusu ilaçlaması sonrası meydana gelen zehirlenmeyle bağlantılı olarak ilaçlama şirketinin sahibi ve çalışanı hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla dava açıldı. İki sanık için 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Marlene Petersen nasıl ölmüştü?Olay, Kadıköy’de bir apartmanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre dairenin kiracısı, evdeki haşere sorununu çözmek amacıyla ilaçlama yaptırmaya karar verdi. Durumu ev sahibine bildiren kiracı, ev sahibinin çalışanı aracılığıyla ilaçlama işi yapan Burak Akkoç ile iletişime geçti. Tarafların anlaşmasının ardından ilaçlama çalışması başlatıldı.İddiaya göre Burak Akkoç ve birlikte çalıştığı Mert Yıldırım, daire içerisinde beyaz tabaklar içine yerleştirilen kül rengindeki tablet ilaçları evin farklı noktalarına bıraktı. İlaçlanan dairenin üst katında ise Almanya’dan Erasmus programıyla İstanbul’a gelen Marlene Petersen ile üç arkadaşı Max, Gianluca ve Emma kalıyordu.3 Kasım 2024 gecesi dört öğrenci aniden rahatsızlandı. Kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, kısa süre önce suşi tükettikleri için gıda zehirlenmesi yaşadıklarını düşündü. Hastaneye başvuran öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Ancak Marlene Petersen’in durumu kısa süre sonra yeniden ağırlaştı. Genç öğrenci, tekrar fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti.Olayın ardından başlatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındı. Raporda, ölümün “tahtakurularını öldürmek amacıyla kullanılan ilaçların gaz haline dönüşerek bina içine yayılması sonucu meydana gelen zehirlenmeye bağlı gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.Savcılık tarafından yaklaşık iki yıl sonra hazırlanan iki sayfalık iddianamede, Burak Akkoç ve Mert Yıldırım hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan dava açıldı. İki sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

